“داون تاون ديزاين” المعرض التجاريّ الوحيد في الشرق الأوسط المتخصص بالتصميم عالي الجودة ضمن فعاليات “أسبوع دبي للتصميم”

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منار صبري

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وبالشراكة الإستراتيجية مع «حي دبي للتصميم» (d3) وبدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون يعود معرض «داون تاون ديزاين» في نسخته الرابعة في الفترة ما بين ٢٥ – ٢٨ أكتوبر بصفته يمثل الجانب التجاري من «أسبوع دبي للتصميم»، هذا ويقام المعرض في قلب المدينة الإبداعي، “حي دبي للتصميم” حيث يجمع تحت مظلته أكثر من ١٠٠ علامة تجارية من ٢٨ دولة.

ويعتبر معرض «داون تاون ديزاين» المنصة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تتيح للمختصين في القطاع التجاري فرصة الاطلاع على أرقى التصاميم الأصلية من جميع أنحاء العالم. كإحدى فعاليات «أسبوع دبي للتصميم»، مسلطاً الضوء على مجموعة مختارة من العلامات التجارية العريقة والناشئة من خلال عرض منتجاتها المتنوعة التي تشمل الأثاث المنزلي، ونظم الإنارة، والحمّامات، والمطابخ، والمنسوجات، وغيرها. ويهدف المعرض إلى توفير بيئة حيوية نابضة للمستهلكين والجهات العارضة من العلامات التجارية على حد سواء من خلال تشجيع التفاعل والتواصل فيما بينهم، الأمر يسهم بدوره بمزاولة الأعمال بسهولة وكفاءة عالية.

هذا وسيقدم «داون تاون ديزان» لزوّاره تجربة فريدة تتيح لهم فرصة الاطلاع على أحدث التصاميم من شتى أرجاء المعمورة من خلال استضافة خمسة أسابيع تصميم عالمية هي أديس أبابا وبرشلونة وبيروت وريكيافيك وتايوان، حيث سيقدّم كل منها أفضل إبداعات مواهبها الناشئة

يفتح «داون تاون ديزان» أبوابه للعموم والمتخصصين، ويمكنكم الدخول مجاناً عبر التسجيل المسبق على الموقع الإلكتروني::

www.downtowndesign.com

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