د. فاطمة الهاشم: الإرتقاء بمستوى الطالبات أهم أهداف مسابقة هذا العام

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سهام صالح

اكدت مدير مسابقة مبادرة ابتكار الكويت لابحاث ومشاريع الطالبات الدكتورة فاطمة الهاشم الحرص على تطوير مسابقة ابتكار العلميه لاكتشاف مواهب الطالبات وتنمية قدراتهن الابداعية وصقل مهارات البحث العلمي وغرس الولاء الوطني في نفوسهن جاء ذلك خلال اللقاء التنويري مع الطالبات ومعلماتهن والتوجيه الفني بوزارة التربية والذي اقيم بمقر المبادرة في منطقة الزهراء بحضور الشيخة فاديا سعد العبد الله الصباح الى ان التعاون الكبير من وزارة التربية ومبادرة ابتكار كان احد اسباب نجاح فعاليات المبادرة سواء من خلال المشاركة بمشاريع الطالبات وابتكاراتهم او على مستوى المشاركة في الدورات التدريبية.

وقالت ان الهدف هو الدفع بالعملية التربوية الى الامام مع التغيرات التي يشهدها الميدان التربوي من خلال منهج الكفايات والمناهج المستحدثة التي تفتح المجال لمبادرات لدعم المشاريع من أجل تنمية الابداع والابتكار لدي الطالبات.

وأوضحت ان برامج التدريب التي تقدمها المبادرة خارج أوقات المدرسة توفر بيئة تعلم تسمح للطالبات باكتشاف اهتماماتهن الخاصة فضلا عن اكتساب الثقة كمتعلمات من خلال توظيف التكنولوجيا

وأشارت الى ان الاستخدام المبتكر لبرامج مبادرة ابتكار الكويت يساعد على تشكيل الاهتمامات والاندماج في الأبحاث والمشاريع وتحقيق الانجازات عوضا عن اهدار الوقت خارج أوقات الدوام وذلك بتقديم بيئة آمنة ومبدعة للتعلم.

ولفتت الى ان المدربات ومن خلال عملهن مع الطالبات يستطعن اكتشاف أفكارهن الذاتية وتنمية مهاراتهن من خلال استخدام التقنيات وتسهيل حصولهن على المصادر واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في مستقبلهن العلمي والمشاركة في بناء مجتمعهن.

واشارت الى ان المسابقة تشمل المراحل الثانوية الثلاث من خلال منهجية(ستيم) القائمة على دمج العلوم والرياضيات والهندسة وهو الاحدث عالميا والذي تطبقه المبادرة بالتعاون مع الجامعة الامريكية في بيروت.

وقالت ان هناك ايضا التدوير الالكتروني وهي مسابقة جديدة تنفرد بها المسابقة وتم تخصيصها للمرحلة المتوسطة بينما تم تخصيص مسابقة قصص الخيال العلمي للمرحلة الابتدائية بالتعاون مع ادارة التوجيه في اللغة العربية على ان تكون قصص فريدة من نوعها تنمي روح الخيال و التفكير العلمي إضافة إلى تنمية القراءة و الكتابة

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