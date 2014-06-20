د. كمال بن منصور: تبعات خطيرة لتبييض الأسنان في صالونات التجميل

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حذر الدكتور الجراح في طب الأسنان “كمال بن منصور” من تبعات عملية تبييض الأسنان بشكل عشوائي، والذي باتت تعتمده بعض صالونات التجميل بعيداً عن اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

واعتبر “بن منصور” في تصريح لــ “اليقظة”، أن استعمال تلك الصالونات لمعاجن التبييض لإزالة بعض البقع والألوان التي تفسد منظر الأسنان قد يؤثر بشكل كبير على اللثة وقد يحدث بها نزيفاً أو التهاباً يصعب علاجه بسهولة، كما أنه في حالات أخرى قد تتسبب في انتفاخ للشفتين ومحيط الفم بل قد يتسبب في تشقق الشفتين والإصابة بأمراض جلدية خطيرة.

ونصح الدكتور “بن منصور” بزيارة الطبيب المختص الذي سيعمل على فحص اللثة، واستعمال وسائل صحية لتبييض الأسنان وبمواد تحفظ صحة الإنسان وجمالية أسنانه وفمه.