د.خالد السبتي أول طبيب كويتي وخليجي بين 16 جراحاً في العالم يعالج شبكية العين بتقنيات متطورة

شارك

أجرى استشاري جراحة العيون الكويتي الدكتور خالد السبتي عملية جراحية دقيقة ناجحة لمريض إيطالي مسن مصاب بانفصال الشبكية بسبب التليف نتيجة مرض السكري جرى بثها على الهواء مباشرة أمام المشاركين، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر (فلوريتينا 2017) الطبي الدولي المنعقد بقصر المؤتمرات بمدينة (فلورنسا) الإيطالية بحضور 2400 من جراحي الشبكية حول العالم.

ويعد مؤتمر فلوريتينا مؤتمر تخصصي عالمي بارز ينعقد كل عام لاستعراض ومناقشة (المعيار الذهبي) في مجالات التشخيص والإدارة الطبية والجراحية لأمراض الشبكية من أجل تعزيز الكفاءة العلاجية وتحسينها».

وقال الدكتور السبتي إن “القائمين على تنظيم المؤتمر اختاروه ضمن 16 جراحاً من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات التي طوروها في علاج الشبكية”.

وأعرب في هذا السياق عن اعتزازه الكبير بكونه أول كويتي وخليجي يختار ضمن «هذه النخبة من كبار الاختصاصيين في هذا المحفل العلمي» لتقديم عرض لتقنيته بهذه العملية الدقيقة التي أجريت على اتصال تفاعلي مباشر مع المشاركين، وأوضح أن العمليات الجراحية التي أجراها وزملاؤه أمام المؤتمر جرى تحديدها بعناية فائقة والإعداد لها على مدى الأشهر الماضية باستخدام جهازي (دورك) و(انجينويتي) «اللذين يمثلان المستقبل في جراحة الشبكية».

كما أبدى السبتي سعادته بالنجاح الذي توجت به العملية التي أجراها مع طاقمه الخاص بمستشفى (كاريجي) الجامعي بمدينة فلورنسا للمريض وما حظيت به من تقدير وإشادة اعتبرهما «شهادة قيمة للطب في الكويت ومنطقة الخليج العربية»، ورأى أن ذلك يدل على أن «ما وصلنا اليه في مجال طب العيون وجراحة الشبكية في الكويت لا يقل عن أحدث ما بلغه في أي مكان في العالم».

وأكد أن “الكويت بفضل ما تحقق من طفرة في المجال العلاجي التخصصي بتشجيع من الدولة أصبح لديها أعلى مستويات العلاج والجراحة التي تضاهي المراكز العالمية الشهيرة، ما يوفر للمرضى في الكويت والمنطقة أفضل سبل العلاج والرعاية التي يقوم عليها متخصصون ذوو خبرات وكفاءة عالمية بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات والأجهزة”.