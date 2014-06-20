صحتك في غذائك

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منار صبري

تقول د. مريم عرب الباحثة في مجال الصحة- كلية التربية الأساسية ومقدمة فقرة صحتك بثواني على نغم الصباح – والحاصلة على الدكتوراه في علوم الرياضة والإعاقة:؛

يجب الحرص على ان يحتوي طعامنا على العناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم ولتقوية الجهاز المناعي، والتنوع ضروري جدا في الطعام وبالكميات المناسبة حسب احتياجات الجسم. لذلك يجب ان يحتوي غذائنا على البروتينات والفيتامينات والكربوهيدرات والدهون المفيدة والمعادن والماء للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، وأهم النصائح التي يجب اتباعها لنظام غذائي صحي متوازن هي:

– الاكثار من تناول الفواكهة والخضروات بألوانها المختلفة لتمد الجسم بالفيتامينات والالياف والمعادن مما تساعد على حمايتنا من الامراض.

– تناول الأسماك مرتين على الاقل بالاسبوع لانها مصدر اساسي للبروتين والمعادن.

– تناول الحبوب الكاملة لاحتوائها على الالياف، مثل الخبز الاسمر افضل تناوله من الخبز الابيض لانه مصنوع من الحبوب الكاملة التي لها فوائد صحية عديدة .. كما ان السعرات الحرارية تقريبا متساوية بين الخبز الابيض والاسمر الا ان الاسمر يحتوي على الالياف الغذائية التي يتم هضمها بسرعة اقل من غيرها مما يساعد في المحافظة على الشعور بالشبع وامتلاء المعدة وعلى مستويات من الطاقة لفترة زمنية اطول، كما ان الاغذية الغنية بالالياف قد تسهم في تقليل خطر الاصابة بالسمنة، كما تتوافر العديد من أنواع الحبوب الكاملة بعيدا عن القمح مثل: الشوفان ، الكينوا والارز الاسمر.

– الابتعاد عن الأطعمة الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

– التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح.

– التقليل من اكل السكريات والحلويات.

– تناول المكسرات بأنواعها لان كل نوع منها يحتوي على قيمة غذائية مختلفة مثل اللوز غني بفيتامين اي وبالكالسيوم، والكاجو غني بالبروتين والمعادن مثل الحديد والزنك، والجوز غني بالألياف والأوميجا 3 المفيد لصحة الدماغ

– الاكثار من شرب الماء والابتعاد عن المشروبات الغازية والمحلية، كما ان تناول كمية كافية من الماء ضروري جدا لصحة اجسامنا، فاحرص على شرب ٨ اكواب او اكثر في اليوم، فمن فوائد شرب الماء :امداد الجسم بالطاقة، بشرة نقية وصحية، زيادة مناعة الجسم، الوقاية من الصداع النصفي، كما يساعد على فقدان الوزن.

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