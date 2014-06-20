د. نادية نصير: الطفل الخائف لا يثق بنفسه وبطيء التعلم

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تقول الأخصائية النفسية والتربوية والرئيس التنفيذي لمكتب الأمل للاستشارات التربوية والأسرية والاجتماعية النفسية الدكتورة نادية نصير، “إن ظاهرة الخوف لدى الأطفال ظاهرة طبيعية وهي تبدأ مع الطفل منذ لحظة ولادته، فنراه يخاف الأصوات العالية والضجيج، و يظهر عليه فعليا الخوف عندما تتحسن قدرته على التعبير ويكون ذالك في عامة الثاني تقريبا، ففي هذا العمر يبدأ الطفل بفهم العالم إلى حد ما، فهو يحس ويرى ما يحصل حوله لكن قدرته العقلية قاصرة على فهم ما يدور وما له وما عليه وتبدأ الأمور بالاختلاط عليه ويكبر دون ان يجد لها تفسير فيتولد لديه الإحساس بالخوف.

وأضافت نصير، “عادة ما يخاف الأطفال من أشياء لا تخيف بطبعها وذالك بسبب التوجيه الخاطئ الذي يقوم به الكبار، وهذا لا يعني أن تعليم الطفل الخوف من أشياء معينة قد يضر به بل قد يحميه كتعليمه الخوف من النار أو الأشياء الساخنة، ولكن هناك بعض الآباء يستغلون تأثر الطفل بهذه المرحلة ويشعروه بالخوف للسيطرة عليه وهذا هو أسلوب خاطئ جدا وله آثار سلبية مثل التخويف بوجود “غول” “لص” “شرطي” كل ذالك يترك في نفوسهم الصغيرة خوفا غير مبرر يمكن أن يستمر معهم إلى سنوات النمو المتقدمة.

وأكدت د. نصير على أن الخوف هو من أعظم أعداء التعلم لأن الطفل الخائف لا يثق بنفسه ولا يشعر بأنه قادر على فهم أي شيء جديد.

أهم الأشياء التي تثير الخوف لدى الأطفال وتعتبر طبيعية

الظلام، الاقتراب من الحيوانات، رؤية مشاهد العنف والضرب على شاشة التلفزيون، الشعور بفقدان الأم خاصة الأطفال المتعلقين بأمهاتهم.

ولخصت د. نصير أفضل الطرق في معالجة الخوف لدى الطفل، بالتقليل من أهمية الشيء المخيف عن طريق تفسيره للطفل مرات عدة والتأكيد له بأنه لن يصيبه أي أذى.

كما تستطيع الأم إزالة الخوف من الظلام مثلا بوضع ضوء خافت في غرفته، والبقاء بقربه حتى ينام.

وبالنسبة للخوف من الحيوانات, يكون عن طريق الاقتراب تدريجيا من الحيوانات الأليفة وتعليمه كيفية ملاطفتها.

وأخيرا تحذر د. نصير من الضحك أو الاستهزاء بخوف طفلك فهذا التصرف كفيل بزيادة ضعفه أمام الأشياء التي يخافها وبالتالي يزيد شعوره بعدم الثقة فيتضاعف خوفه بدلا من زوال هذا الخوف.

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