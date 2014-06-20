د. سامر خلف: اقراص الكالسيوم لا تحل محل الطعام للحصول على اسنان سليمة

شارك

تناولوا الاطعمة التي تحافظ على صحة اسنانكم

سهام صالح

لعل اكثر الامور الصحية التي تشغل بال الكثيرين هي صحة اسنانهم وما هو الاسلوب الامثل الذي عليهم اتباعه للحفاظ عليها التقى موقع اليقظة بالدكتور سامر خلف اختصاصي طب جراحة وتجميل الاسنان لايضاح هذا الامر والاجابة على تساؤلاتنا

د .سامر يتناول البعض حبوب الكالسيوم لتقوية الاسنان فهل هذا مفيد ومجدي بالفعل ؟

نعلم ان الكالسيوم يلعب دورا أساسيا في بناء عظام صلبه وسليمة. ونقص الكالسيوم قد يؤدي إضعاف الأسنان ومن ثم تسوسها. ويؤدي أيضا إلى إضعاف عظم الفك والذي يسبب بدوره خلخله الأسنان أو تحرك الأسنان من مكانها دون وجود تسوس أو أمراض أخرى. لذلك من الضروري الحفاظ على مستوى الكالسيوم في الجسم لتبقى قوية وسليمة لكن أقراص الكالسيوم لا يمكن لها أن تحل مكان الكالسيوم الموجود في الطعام لقد ظهرت أخر الأبحاث أن للكالسيوم الغذائي دور أساسي في الحفاظ على بنية العظام مقارنة بأقراص الكالسيوم.

والحليب هو المصدر الأساسي الغني بالكالسيوم لذلك يجب ان تعود كل أم أبنائها منذ الصغر كي يتناولوا الحليب كل يوم، وخاصة صباحا، حيث أن شرب الحليب يؤدي إلى بناء عظام وأسنان قوية. وصحيح ان الكالسيوم مهم في مرحلة الطفولة حيث تبدا عملية تكون الاسنان وكذلك في مرحلة المراهقة. لكن قيمة الكالسيوم لا تتوقف بعد انتهاء نمو الأسنان بل تستمر مدى الحياة..

ومن أغنى المصادر الغذائية لمعدن الكالسيوم هو الحليب ومشتقات ( الجبنه، اللبنه، واللبن). وتليها المصادر الأخرى السبانخ، البامية، البروكولي، السردين واللوز.

لذلك حتى تحافظو على صحة عظام جسمكم واسنانكم لا تقوموا بحذف مصادر الحليب من غذائكم واستبدالها بأقراص الكالسيوم فتلك الأقراص وجدت لإكمال غذائكم وليس بالتعويض عنه أو الحل مكانه.

وعند الأقدام على أخذ حبوب الكالسيوم، يفضل استشارة الطبيب وعمل الفحوصات من أجل تحديد الاحتياجات والمقادير

هل هناك أغذية معينة تحافظ على صحة الأسنان؟

العلكة الخالية من السكر : لما لها من دور على تحفيز أنتاج اللعاب الذي يقضي بدوره على الأحماض التي تنتجها البكتيريا بالفم، والمساعدة على تنظيف الفم والأسنان. الماء : المكون الأساسي للعاب، ويقوم بتنظيف بقايا الطعام على الأسنان. الحليب والجبن . الشاي : يحتوي الشاي الأخضر والأسود على مركبات تسمى البوليفينول الذي هو قاتل أو قامع البكتيريا. المكسرات : مثل الفول السوداني واللوز فهما يحتويان على نسبة كبيرة من الكالسيوم الذي يحافظ على الأسنان واللثة. الشوكولاته : التي تحتوي على الكاكاو وهو عنصر جيد لصحة الأسنان فهو يحتوي على حمض التانيك الذي يمنع حدوث التسوس وتأكل الأسنان. البرتقال : غني بالكالسيوم وفيتامين c. التفاح : يمنع التسوس ويساعد على زياده إفراز اللعاب في الفم ويمنع تراكم بقايا الطعام.

شارك

Comments

comments