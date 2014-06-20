الإماراتيه د.وفاء البلوشي: اختراعي يتيح خلع السن دون ألم

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حقق المعرض الدولي التاسع للإختراعات في الشرق الأوسط من خلال دوراته التسع تقدماً كبيراً، وأصبح المعرض الثاني على مستوى العالم بعد معرض جنيف الدولي للإختراعات وقد التقت اليقظة في ختام فعاليات المعرض مع الفائزة بالمركز الثالث من مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون الخليجي الإماراتية الدكتورة وفاء البلوشي، عن اختراع “Hurricane Forcep حيث أدلت لليقظة بهذا التصريح بعد الإعلان عن فوزها:

فرحتي اليوم في ختام المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط كبيرة خاصة بعد إعلان نبأ فوزي وبعد ماشاهدته من إبداعات وابتكارات لعدد كبير جداً من المخترعين من مختلف دول العالم حيث تجاوز عددهم 200 مخترعاً ومخترعة يمثلون أكثر من 36 دولة، وأضافت أن المعرض يشهد تطوراً ملحوظاً في كل عام من حيث أعداد ونوعية المشاركات مما يدل على رقي وأهمية دولة الكويت في مجال الابتكار والاختراع العلمي على المستوى العربي والدولي.

وإن كل ذلك يدل على أن الجهود التي يبذلها القائمين على المعرض كبيرة، وفي كل عام تزيد وتتطور عن العام الذي يسبقه، حتى أصبح المعرض في كل عام ينتقل إلى مرحلة أعلى من العام الذي يسبقه، وأشارت إلى ان وزارة التجارة والصناعة من الممكن أن ترتب لقاءات تجمع المخترعين بالشركات الصناعية والمستثمرين ورجال الأعمال حتى يتم تبني الإختراعات من قبل القطاع الخاص بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم.

ومن خلال “اليقظة” أتقدم بالشكر للجنة العليا المنظمة المنظمة خاصة رئيسها ونائب رئيس النادي العلمي طلال جاسم الخرافي، وجميع العاملين باللجنة المنظمة على حسن التنظيم وحسن الضيافة لأكثر من 37 دولة جاءت لحضور المعرض في الكويت، وأتمنى استمرار المعرض في تقدم وتفوق دائم بفضل تعاون الجميع، سائلة الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار لدولة الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح

وعن اختراعها الذي شرحته لنا بشكل مبسط قالت : اختراعي يلغي الخوف من زيارة طبيب الأسنان لأنه يتم خلع السن من خلال تقنية جديدة دون الشعور بالألم، فهو عبارة عن جهاز مثل الملقط يحتوي على حساسات وشفرة وشافطة تخرج من رأس الجهاز بأنبوب رقيق بعدها نسحب الدم بالشافطة وندخل حساس الضغط لكشف المنطقة لذا ندخل الشفرة لمعرفة أقل ضغط في جذور السن مع قياس درجة الحرارة ومن ثم ندخل الدم الذي تم شفطه أعلى قليلاً من مستوى جذور السن، حيث ستعمل هذه الحركة على تحرك الدم في موجات تتقابل وتتصادم مع بعضها ثم يؤدي ذلك إلى تصادم جزئيات الدم وتفتيت الأربطة الماسكة للسن مع العظم مما يؤدي إلى قطعها وبذلك يتحرك السن ويخرج من مكانه محافظين على العظم حول السن وهذا يجعل الألم أقل وخلع السن أسرع من المعتاد.