متخطياً المطربة “أديل”……”دريك” مطرب الراب الكندي يحطم الرقم القياسي ويحصد 13جائزة

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في حفل استمر طيلة ثلاث ساعات كاملة، توج مطرب الراب الكندي الشهير “دريك” بما لا يقل عن 13جائزة، وجاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز “بيلبورد الموسيقية” لعام 2017، محطماً بذلك الرقم القياسي الفني كصاحب أكبر فائز من حيث عدد الجوائز، والذي كان محتكراً للنجمة المطربة أديل، على اعتبار أنها حصدت عام 2012 نحو 12جائزة وظلت طيلة خمس سنوات محافظة على قمة الصدارة من دون منازع.

تردد اسم مطرب الراب الكندي “دريك” الذي يبلغ من العمر 30 ربيعاً عدة مرات، خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية لعام 2017، بعد أن اقتنص 13جائزة أثرت رصيده بالنجاحات، وعلى اعتبار أنه تمكن من تحطيم الرقم القياسي، الذي كانت تحتكره المطربة أديل ب12 جائزة منذ عام 2012 ولم يتخطاها أحد من المطربين منذ ذلك الحين.

وبهذه المناسبة الكبيرة أدلى “دريك” نجم الراب، ونجم حفل جوائز بيلبورد الموسيقية الذي احتضنته “لاس فيجاس” الأمريكية، خلال تسلمه لإحدى الجوائز بتصريح قال فيه : “..أريد أن أقول..اصمدي يا أديل لأنك.. سوف تعودين دون شك من أجل تحطيم الرقم القياسي..”

أشرف على تقديم الحفل الذي استغرق ثلاث ساعات كاملة، كل من مطرب الهيب هوب “لوداكريس”، ونجمة فيلم “هاي سكول ميوزيكال”الفنانة فانيسا هادجينز، وقدمت خلال الحفل عدة عروض فنية مبهرة منها “مايلي سايروس” وفريق “ذا تشين سموكرز”، بالإضافة إلى كل من نيكي ميناج وفريق “إيماجين دراجونز” حيث استمتع الجمهور كثيراً بكل ماقدم.

في رصيد النجم “دريك” لقب أفضل فنان وأفضل ألبوم بفضل ألبومه الذي يحمل عنوان “فيوز”، و الجدير بالإشارة فإنه حضر هذا الحفل المميز العديد من مشاهير الفن والإعلام في العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص.