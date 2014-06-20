اختاري ما يلائمك 3 اطلالات انيقة لأوقات العمل

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الاطلاله 1

جمعت لك قطع منوعة من دار “الكسندر ماكوين”، تعطيك مظهر كلاسيكي أنيق أثناء العمل، ويظهر الجسم بصورة مثالية، مناسب للنحيلات وذوات الجسم الممتلىء.

بلوزة من اليشمك، باللون البرقندي، بتصميم يبرز الخصر سعرها 814،97 يورو.

بنطلون أسود من قماش الكريب بتصميم يعطي مظهر لسيقان أطول، سعره 456،21 يورو.

نظارة شمسية بتصميم كلاسيكي بقصة “عين القط”، مطلية بمعدن الذهب، وإطار بنقشة صدفة السلحفاة، والعدسات بتدرج البني، وت,وفرحماية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100٪ سعرها 265،75 يورو.

حقيبة من جلد العجل، مع قفل مميز على شكل جمجمة من الذهب، مبطنة بالقماش، وتحمل عدد من الجيوب الصغيرة، ومعها حزام كتف قابل للتعديل، تزن حوالي 1.6KG، سعرها 451،77 يورو.

حذاء أسود أنيق بكعب متوسط، مصنوع من جلد الغزال، ومزين بقطعة امامية من الذهب، لإضافة بعض الحداثة على التصميم.

الاطلالة 2

للحصول على مظهر أكثر أنوثة اخترنا لك من دار “فندي”، اللون الزهري الناعم والمناسب لجميع ألوان البشرة.

جاكيت من خامة “الكريب” المبطنة بالحرير، بقصة كلاسيكية تبرز الخصر، سعره 1,244 يورو.

تنورة قصيرة، بتصميم الكسر على الأطراف، من خامة “الكريب” المبطن بالحرير، بسعر 670 يورو.

صندل بكعب متوسط مريح، من الجلد الزهري بلمعة الباستيل الخفيفة، حاصل على براءة اختراع، سعره 491،64 يورو.

حقيبة صغيرة من الجلد باللونين الأبيض والفضي، يضم سلسلة حديدية خارجية، سعرها 939 يورو.

الإطلالة 3

أنيقة وبسيطة، اخترناها لك من دار ” جوتشي”، وهي مناسبة لمحبي الجينز للظهور بمظهر أكثر أناقة وتميز.

قميص من خامة الحرير و “جورجيت” المطبع بألوان العاج والأسود والخمري، مصمم بلمسة عصرية، سعره 640 يورو.

جينز ايطالي بخصر متوسط، باللون الأزرق وقصة تعطي طولا للسيقان، سعره 510 يورو.

صندل بكعب عالي عريض ومريح، من الجلد المعتيق، سعره 510 يورو.

نظارة شمسية بتصميم “عين القط” بنقش صدف السلحفاة، ومطلي بالذهب، ويوفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100٪، مناسبة للوجه المستدير، سعرها 230 يورو.

قلادة من الذهب عيار 18 قيراط، مزينة بالألماس، سعرها 235.27 يورو.

حقيبة باللون الكريمي من جلد البقر، تزن حوالي 1.3 KG، ويبلغ سعرها 730 يورو.

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