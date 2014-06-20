التين المجفف يخفض من وزنك ويحميك من السرطان

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تم اكتشاف العديد من المزايا الصحية للتين المجفف، فلطالما اعتمد عليه القدامى في التخلص من حساسية الأنف والحنجرة عن طريق تناوله مختمراً في زيت الزيتون..ويمكن القول أن خبراء التغذية اكتشفوا خصائص مدهشة أخرى عديدة سنتطرق لها المهم اقتني هذه الثمرة مجففة، وتناوليها بثقة.. واستفيدي من فوائدها الصحية المتعددة.

تشير الدراسات أن نحو 3 من ثمار فاكهة التين المجفف، تتضمن نحو 5 غرامات كاملة من الألياف، لاشك أن جسمك في أمس الحاجة إليها، إلى جانب أنه يستعمل كملين طبيعي للأمعاء، وقادر إلى جانب كل ذلك على منع الإمساك ويقضي على جميع مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى على غرار حساسيّة المعدة، ويحسن من عملية الهضم.

يجب أن تعلمي أن ثمرة التين المجفف لا تحتوي على سعرات حرارية عالية، فهي تعد من أهم المواد الغذائية المفيدة في الريجيم، كون نسبة السكر التي تتوفر فيه لن تزيد من وزنك لأنها نباتية وطبيعية، ولا تضر كذلك بمرضى السكري، بل تساهم في تنظيم استقرار نسبة السكر في الدم. لأنها عندما تكون مجففة تتضمن فقط على 47 سعرة حراريّة، وتوصل خبراء التغذية إلى حقيقة أنه يمثل وجبة خفيفة مثالية، إذاً في حالة ما إذ كنت تتبعين نظاماً غذائياً للتخفيض من وزنك، عليك بالتين المجفف كوجبة سناك.

وبالإضافة إلى الفوائد الغذائية يمكن التطرق إلى الفوائد الصحية المتعددة للتين المجفف، كونه يقيك بفعالية من أمراض القلب ويحميك من الإصابة بمرض السرطان، وفوق ذلك بإمكانه تقوية العظام، وتنظيم معدل السكر في الدم ومن أجل ذلك ينصح المرضى المصابين بداء السكري بتناوله.