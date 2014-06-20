صحة

من يشربون الصودا ينحرمون من النوم

by ريم حنبظاظة
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من يشربون الصودا ينحرمون من النوم

وكالات

أكدت دراسة أميركية إلى أن البالغين الذين لا ينامون سوى خمس ساعات في الليلة يكونون على الأرجح ممن يشربون الصودا كثيراً مقارنة مع من يحصلون على قدر أكبر من الراحة.

وأكد الباحثون في دورية “سليب هيلث”،أن الصودا هي المصدر الرئيسي للسكر المضاف في النظام الغذائي الأميركي.

وأشار الباحثون على أن لكل من الصودا وقلة النوم علاقة بالبدانة وأن المشروبات المحلاة بالسكر لها صلة أيضا بارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكري

وأوضح أحد الباحثين من جامعة “كاليفورنيا” في سان فرانسيسكو “السبب الأرجح الذي يمكن أن يجعل استهلاك الصودا يؤثر سلباً على النوم هو تناول الكافيين الذي يوجد عادة في الصودا لأن الكافيين يوقف تكون مادة كيميائية في الدماغ مسؤولة عن شعورنا بالتعب.”

وأضاف “وبالنسبة للسكر فمن المرجح أن قلة النوم تزيد من دافع المرء لتناول السكر وليس لأن السكر يؤثر سلباً في قدرتنا على النوم.”

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