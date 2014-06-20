شرب الماء بكثرة يروي البشرة والشعر بالحيوية والنضارة

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دائماً ما ينصح خبراء التغذية والصحة بضرورة شرب لترين من الماء يومياً أي ما يعادل ثماني إلى عشرة أكواب للحفاظ على صحة وتوازن الجسم، والتمتّع بالحيوية والنشاط وزيادة إنتاج الخلايا وتحسين وظائفها.

لكن هناك الكثير من الناس يُهملون شرب كميّةٍ من الماء تكفي حاجة أعضاء الجسم ممّا يُعرّض أجسامهم للتعب والإجهاد والجفاف، لهذا لابد من شرب الماء بشكل دائم ليتجنبوا هذه المتاعب، بل ليستمتعوا بالفوائد الأخرى له على البشرة والشعر

فوائد الماء للشعر

– فعّال في تقوية جذور الشعر. يوفّر الطاقة المهمة لتنشيط الخلايا التي تنمي الشعر وتحافظ على حيويته، ناهيك أنه يخلص الشعر من مشاكل عديدة كتساقط الشعر والجفاف.

-يعمل على تحقيق التوازن في كمية الدهون المتواجدة في الجلد ممّا يخلّص الشعر من القشرة.

-يمُد الشعر بالفيتامينات اللازمة لتغذيته ويحافظ على تألقه.

-يُخلص الجسم من السموم، وهذا من شأنه توفير البيئة الصحية للتمتّع بشعرٍ صحي وأنيق.

-يُجدد نشاط الخلايا المسؤولة عن نموّه بشكلٍ سريع.

فوائد شرب الماء للبشرة

-يُخلّص الجسم من الجفاف ويعمل على ترطيبه بشكل عام.

-يمُد الجسم بالفيتامينات والمعادن والعناصر المهمة الأخرى فيحافظ على صحة البشرة.

-يوزع الغذاء لجميع أنحاء الجسم مما يضمن حصول البشرة على الغذاء اللازم.

-شُرب لترين من الماء يومياً يساعد على ترطيب البشرة.

-يُخلّص الجسم من السموم ويقوم بطردها خارجه ممّا يزيد من نضارة البشرة ويقيها من حدوث التصبغات التي تؤدي إلى تشويه شكل الجلد.

-يُنقي البشرة

-يزيد من تألق البشرة ويحافظ على رونقها ويُزيل الشوائب والأوساخ من أنسجتها.

-يحافظ على توازن الجسم، ويزيد من مرونة الجلد، ويحميه من أعراض الشيخوخة المبكّرة.

-له دور مهم في وقاية الجلد من أمراض عدّة مثل مرض الأكزيما.