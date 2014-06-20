اعرف الوقت المناسب والكمية الصحيحة لشرب الماء

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نعلم أن أجسامنا مكونة من نسبةٍ عالية من الماء فهو المكون الرئيسي لمعظم أنسجته وأجهزته المختلفة فدونه لا يستطيع أي عضوٍ القيام بوظائفه ومهامه على النحو المطلوب، وهذا يعني أنه من الضروري مراعاة شرب كمية كافية منه لإرواء أجسامنا باستمرار، ولا يكفي معرفة ذلك بل لابد أن نعلم الوقت الأنسب لشربه وكذلك الكمية المناسبة حتى تتحقق الفوائد القصوى منه.

الفوائد العامة لشرب الماء:

منح الجسم الرطوبة والليونة الكافية.

تجديد بناء الخلايا والأنسجة المخلتفة.

تنظيم درجة حرارة الجسم.

التخلص من السموم والرواسب في الدم.

تنشيط عملية الجهاز الهضمي كمنع الإصابة بالإمساك وزيادة ليونة الأمعاء.

المحافظة على صحة المفاصل وحمايتها من الإصابة بالالتهابات من خلال زيادة كمية السائل الموجود بينها.

تعويض الجسم ما يفقده من سوائل من خلال العرق والبول.

تعزيز وظيفة الكلى وتفتيت الحصوات الموجودة فيها.

المحافظة على صحة الشعر وزيادة لمعانه وحمايته من الجفاف والتقصف.

مكافحة تجاعيد البشرة وحمايتها من الجفاف والحبوب والرؤوس السوداء.

الأوقات الصحيحة لشرب الماء:

يفضل شرب الماء على الريق وقبل تناول الفطور فشرب كوبٍ من الماء الفاتر على معدة فارغة يلين الأمعاء وينقي الكلى وينشط الكبد ويعزز6 عمل المعدة من أجل هضم الطعام.

قبل الطعام بساعة أو بعده بساعتين وأكثر وذلك حتى لا يعيق عمل العصارة الهضمية ويسيء لكفاءتها.

بعد القيام بأي مجهود كممارسة التمارين الرياضية أو المشي ولكن يفضل شربه بعد أخذ قسطٍ من الراحة.

بعد الإكثار من شرب الشاي والقهوة والمشروبات الغازية لتعويض ما سيفقده الجسم من سوائل بسببها.

عند اتباع نظام حميةٍ غذائية لحرق الدهون وإنقاص الوزن.

طيلة فترة الرضاعة يجب الإكثار من شرب الماء لتعويض ما فقده الجسم.

قبل الذهاب إلى النوم حتى يزيل التوتر ويساعد على الاسترخاء والنوم.

عند الشعور بالحرارة.