شرب” الماء” أثناء الطعام ليس مؤذياً!

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ظل لدى الكثيرين اعتقاد أن “شرب الماء و السوائل عامة أثناء تناول الطعام يضر بالهضم” وهذا اعتقاد خاطئ تماماً، بل العكس هو الصحيح: فالسوائل والمياه تساعد على الهضم، وما ينبغي الانتباه إليه فقط هو التقليل من شرب العصائر والمشروبات الغازية أثناء تناول الطعام والابتعاد عن المشروبات الكحولية.

الماء لا يغلب الحمض في المعدة:

ليس هناك دراسات قوية تبين كيفية تأثير شرب المياه على حموضة المعدة أثناء تناول الطعام. ولكن في عام 2004، درس الباحثون ما إذا كان شرب المياه على الريق يغير من الحموضة في معدة أشخاص يعانون من السمنة المفرطة.

وأظهرت الدراسة أن شرب المياه لا يؤثر في الحموضة، وذلك لأن حمض المعدة يكون أكثر حمضية بمليون مرة من المياه، وبالتالي فإن تخفيف حمض المعدة يحتاج إلى شرب كميات كبيرة للغاية من المياه، وهذا مستحيل لأن حجم المعدة محدود. وحتى حين تخف الحموضة في المعدة بعد الأكل، فإن مستوى هذا الحموضة يكون كافيا تماما لهضم الطعام.

علاوة على ذلك فإن المعدة تغيّر حموضتها بحسب الحاجة، “وحين تتوسع المعدة تزيد خلايا جدار المعدة من إنتاج الحمض تلقائيا”، كما أن المضغ يحفز إفراز الحمض، بل وحتى رائحة الطعام ورؤية وجبة لذيذة والتفكير في طعام لذيذ يجعل المعدة تفرز المزيد من الحمض

الأفضل شربه أثناء الأكل:

إن التوتر والإجهاد والنيكوتين وشرب الكحول لا يكون في صالح التوازن الحمضي في المعدة، والسبب أن هذه الأمور تحفز إنتاج الحمض. أما الماء والشاي وغيرهما من المشروبات منخفضة السكر فهي تدعم عملية الهضم سواء تم شربها قبل أم أثناء أم بعد تناول الطعام، وذلك لأن الطعام المهضوم في هذه الحالة يتحرك بشكل أفضل من المعدة إلى الأمعاء عبر الجهاز الهضمي وكذلك يمكن تحويله بسهولة أكبر إلى أقسام أصغر.

الشرب يقلل من الإحساس بالجوع:

ويوجد سبب آخر أيضاً يحفز على شرب الماء أثناء الأكل، وهو أن شربه يقلل من الإحساس بالجوع، لأنه كلما زاد حجم المعدة يقل الشعور بالجوع، ولكن لم يتم إثبات أن شرب الماء أثناء تناول الطعام يجعل الإنسان أنحف أو أقل وزناً.