7 عناصر طبيعية مذهلة تخلصك من جفاف بشرتك

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لابد أن تولي بشرتك العناية والاهتمام باستمرار لكن إذا كانت بشرتك جافة فهذا يعني أن عليك العناية بها بصورة مضاعفة.

وليس بالضرورة أن تعتمدي على المستحضرات الكيميائية والكريمات الجاهزة بل يمكنك الاستعانة بعناصر طبيعية لا يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك، وسنقدم لك في السطور التالية قائمة بأهم تلك العناصر التي تمنح بشرتك الجافة الطراوة والنضارة.

1- زيت الزيتون:

هو الحل السحري لترطيب بشرتك الجافة، كما أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة الضرورية لتغذية بشرتك.

2- زيت جوز الهند:

يخفف من جفاف الجلد ويرطبه. فقط ضعي بضع قطرات منه بلطف على وجهك.

3- الفازلين:

يخلص بشرتك من التقشر ويحد من جفافها.

4- الزبادي:

يحتوي على حامض اللبنيك، وهو الأفضل لشد المسام، كما أنه يخلص بشرتك من البكتيريا والفطريات.

5-العسل:

يمنح بشرتك النضارة والمرونة.

6- دقيق الشوفان:

إذا كانت بشرتك مصابة بالحكة والجفاف طوال الوقت، فاسنخدمي دقيق الشوفان.

7- الأفوكادو:

يعمل على ترطيب بشرتك وجعلها تبدو أكثر شباباً.

قناع الخيار والنعناع

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المكونات:

نصف كوب عصير خيار

ربع كوب نعناع مفروم

نصف كوب زبادى

عصير نصف ليمونة

ملعقة كبيرة ماء ورد

الطريقة:

– قومى بخلط جميع المكونات السابقة جيداً

-اغسلى وجهك بالماء وجففيه برفق بواسطة مناديل ورقية قبل أن تفردي الخليط على وجهك، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة

-ثم اغسلي وجهك جيداً وجففيه ثم ادهنيه بكريم مرطب

-كرري وضع هذا القناع مرة واحدة في فصل الشتاء و مرتين في الأسبوع طوال فصل الصيف لتحصلي على ترطيب عالي وحماية من أشعة الشمس.