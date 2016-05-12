احتفال دبي التجارية بتخريج أكثر من ٢٧٠ متدرباً

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احتفلت دبي التجارية، النافذة الموحدة للتجارة والخدمات اللوجستية في دبي والمنضوية تحت مظلة مجموعة موانئ دبي العالمية، بتخريج أكثر من 270 متدرباً في برامجها التدريبية المعتمدة في التجارة والخدمات اللوجستية.

ويعد “المحترف المرخص في التجارة والأعمال اللوجستية CTLP”، أحد البرامج التي تقدمها دبي التجارية، الأول من نوعه في المنطقة ويهدف إلى تأهيل الكوادر العاملة في الشركات المتخصصة في قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية، ويتوفر باللغتين العربية والإنجليزية.

حضر الحفل المهندس محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لدبي التجارية، والخريجون وعائلاتهم، والسيد شاميندا غوناسيكيرا، عضو مجلس الإدارة في المعهد الدولي المعتمد للنقل والأعمال اللوجستية CILT، الذي أشاد بدوره بهذا الإنجاز قائلاً: “لقد حققت دبي التجارية نجاحاً منقطع النظير على صعيد تعميم أفضل الممارسات المهنية وتأهيل الكوادر المحترفة في مجال التجارة والأعمال اللوجستية، ويمثل الإقبال الكبير على برامجها التدريبية برهاناً على هذا النجاح، وإننا على يقين أن هذه البرامج ستسهم بشكل كبير في تطوير أداء الخريجين”.

ومن ناحيته أضاف المهندس محمود البستكي قائلاً: “عندما انطلقنا في دبي التجارية وضعنا نصب أعيننا تمكين الشركات والمؤسسات من النجاح في أعمالهم عبر تبني الخدمات الإلكترونية لإتمام إجراءات المعاملات التجارية، وذلك من خلال نشر المعرفة والخبرة في مجال الاستيراد والتصدير مع المتدربين المهتمين من الشركات التي نتعامل معها، وبعد إطلاق الدورة التدريبية “المحترف المرخص في التجارة والأعمال اللوجستية CTLP” شهدنا إقبالاً كبيراً عليها من قبل المتخصصين ونمواً في اهتمامهم ببرامجنا التدريبية حتى أصبحوا يعتمدون عليها في تطوير خبراتهم االمهنية”.

وأضاف البستكي: “إن نجاحنا في هذه البرامج أهَلنا للفوز بالعديد من الجوائز الدولية ولسنوات متتالية ومنها جائزة ” أفضل مزود للتدريب والتعليم” ضمن جوائز سلسلة التوريد والنقل (SCATA)، كما أعطانا الثقة لإطلاق برنامج تدريبي جديد هو “الخبير الجمركي المرخص CCE”، والذي يقدم فهماً متكاملاً عن أفضل الممارسات الجمركية المتبعة في المنطقة”.