أحدث عروض تصاميم الأزياء الفاخرة في مهرجان دبي

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تحافظ الدورة الثانية والعشرين من مهرجان دبي للتسوق 2017 على إرثها وطابعها من خلال استضافة أبرز الفعاليات والأنشطة المبتكرة والمتميزة في عالم الأزياء، وذلك ضمن عروض الأزياء الخارجية التي تقام كجزء من روائع الموضة والأزياء، وتأتي هذه السنة بنسختها الثانية وبحلة متألقة وآسرة.

ويستضيف مهرجان دبي للتسوق 2017 الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، من خلال هذه الفعاليات عدداً من أبرز مشاهير الموضة والأزياء على مواقع التواصل الاجتماعي والذين سيقومون بمفاجأة جمهور المشاهدين مع عروض عفوية عبر مواقع بارزة في المدينة.

وتشارك هذه الشخصيات المهتمة بعالم الأزياء والموضة من خلال التعاون مع العلامات التجارية من أجل تنظيم هذه العروض والتعريف بها في كل موقع.

واستهلت عروض الأزياء المتجولة فعالياتها ضمن مهرجان دبي للتسوق يوم الخميس الماضي (29 ديسمبر 2016) بنسخة متطورة ومبتكرة لعرض حصري بعنوان “تصاميم المستقبل” في مؤسسة دبي للمستقبل (المكتب المطبوع بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد أمام أبراج الإمارات).

وشهد هذا العرض حضور الكثير من كبار الشخصيات وممثلي العلامات المشاركة والإعلاميين والشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع غاليري لافاييت، شريك التنظيم.

وشاركت 11 علامة أزياء بتقديم التصاميم التي ستعرض، وتتضمن قائمة المشاركين كلاً من ماج، وإليزابيتا فرانشي، وبوكا أند بوكا، وبينكو، وآكسيس، وساندرو، وإيف سالومون، ولوف موسكينو، وإليزابيتا، وجيني، وإتوال لا بوتيك.

ويعد هذا الحدث الأول ضمن برنامج عروض الأزياء الخارجية الذي يقام خلال مهرجان التسوق المستمر على مدار 34 يوماً، وستكون العروض التالية مفتوحة للجمهور والمشاهدين. وسيعرض أيضاً نسخة مفعمة بالحيوية والنشاط بتصاميم رياضية وخاصة بالمنتجعات في ذا بيتش يوم 5 يناير. أما عرض “”حلوة يا بلدي”” الذي يستضيفه سوق الذهب بالتعاون مع محلات “Sauce”، فيقام يوم 21 يناير، وتختتم فعاليات عروض الأزياء الخارجية بعرض ” تصاميم المدينة المميزة في سيتي ووك يوم 25 يناير.