مفاجآت مثيرة في مهرجان دبي السينمائي الـ 13

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تظاهرات الفن السابع تتواصل بالوطن العربي وهذه المرة من دبي، حيث تتأهب هذه المدينة النابضة بالحياة لافتتاح فعاليات مهرجان “دبي السينمائي” في دورته الـ13، المقرر افتتاحه يوم 7 ديسمبر القادم فالجمهور على موعد لمتابعة نحو 156 فيلما قادم من 56 دولة،حيث سيتم عرض هذه الأفلام طيلة 8 أيام كاملة، من عمر هذا المهرجان، علما أنه سوف يحتفى بالأخوين لويس وأوجست لوميير رائدا صناعة السينما في العالم، عن طريق عرض أبرز إبداعاتهم السينمائية الخالدة.

لقد تأكد أن مهرجان دبي السينمائي يعكف على وضع لائحة بأسماء المكرمين من النجوم البارزين وعمالقة الفن السنمائي في العالم، خلال حفل الافتتاح الذي ينتظر أن يكون مميزا، ونذكر من بينهم الأمريكي صامويل جاكسون والممثلة الهندية ريكاه، إلى جانب المؤلف الموسيقي اللبناني الفرنسي غبريال يارد.

يذكر أن هذا المهرجان، يشارك فيه العديد من الفنانين العرب والعالميين، تتصدرهم التونسية هند صبري والمصرية ليلى علوي والسوري عابد فهد والكويتي خالد أمين والإماراتي جابر نغموش والأمريكية آندي ماكدويل والبريطاني ويل بولتر والهندية فاني كابور.

وأدرج خلال هذه الدورة، ما لا يقل عن 57 فيلما في عروض عالمية، بالإضافة إلى 73 فيلما في عرض أول، على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالإضافة إلى 12 فيلما في عرض أول في الشرق الأوسط، يضاف إليها 9أفلام في عرض خليجي أول.

وتم انتقاء عرض فيلم “الآنسة سلون” للمخرج جون مادن، ليفتتح به المهرجان، حيث قصة الفيلم تسلط الضوء على السياسة الأمريكية، من خلال البطلة “جيسيكا شاستين”، التي تسعى إلى الفوز في الانتخابات مهما كلفها ذلك.

إذا الجمهور العربي على موعد مع عرض أفلام مثيرة لمخرجين عالميين بنحو 44 لغة، من بينها أفلام يستحيل مشاهدتها في دور العرض التجارية، ناهيك عن المفاجآت العديدة الأخرى التي يحملها حفل الإفتتاح في هذا المهرجان .

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