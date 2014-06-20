جوائز الشرق الأوسط لقطاعات الضيافة المتميزة تنطلق من دبي

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سينطلق في شهر سبتمبر المقبل حفل كبير لتكريم التميز في قطاعات الضيافة المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط من خلال مكافأة الفنادق والمنتجعات والمطاعم التي أثبتت مستوى منقطع النظير من الأداء والابتكار والعلاقات مع النزلاء في العام الماضي.

وسيتم في الحفل الإعلان عن الدورة الأولى من جوائز الشرق الأوسط للضيافة. حيث ستحل هذه الجوائز الجديدة محل جوائز الشرق الأوسط للفنادق بعد خمس سنوات ناجحة، كما ستتم إقامة هذه الفعالية في الأمسية الثانية من معرض الفنادق بدبي (يوم ١٩ سبتمبر ٢٠١٧) بتأييد من رواد المجال ومن بينهم السفير والمحكم والشيف الشهير وصاحب المطاعم، جاري رودس الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية.

وفي هذا الإطار، قال راي تينستون، مدير مجموعة فعاليات الضيافة في شركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لجوائز الشرق الأوسط للضيافة: “تُظهر جوائزنا الجديدة مدى التطور الذي يشهده المجال، مع إدراج فئات جديدة للمطاعم والمنتجعات الصحية والمرافق الرياضية وأماكن إقامة الفعاليات والمنشآت الترفيهية الليلية وأكثر من ذلك، وكلها تعتبر ضرورية لتجارب النزلاء اليوم”.

وتم الكشف اليوم عن الفئات السبعة عشرة لجوائز الشرق الأوسط للضيافة الجديدة لعام ٢٠١٧ على النحو التالي: الفندق الفاخر لهذا العام، وفندق البوتيك لهذا العام، والفندق المتوسط لهذا العام، وإطلاق الفندق لهذا العام، ومنتجع العام، وأفضل صالة ألعاب/منشأة رياضية، وأفضل نادي صحي/مركز لياقة، وميزة الفندق الأكثر إثارة للإعجاب، وأفضل مطور فنادق، وأفضل استخدام للتقنية، وأفضل مطعم جديد لهذا العام، وأفضل مكان إقامة فعاليات، وأفضل فريق لهذا العام، ورئيس الطهاة لهذا العام، ورائد الضيافة لهذا العام، وجائزة الإنجاز مدى الحياة.

وستتولى لجنة تحكيم مرموقة من رواد المجال، ومن بينهم جاري رودس، تكريم الفائزين.