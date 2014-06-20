مهرجان دبي السينمائي يعلن عن أفلام “المهر الطويل”

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وكالات

أعلن مهرجان دبي السينمائي الدولي للعام 2016 دفعة للأفلام المشاركة في مسابقة “المهر الطويل”، وهي إحدى أربع مسابقات يشملها المهرجان الذي ينطلق شهر ديسمبر المقبل.

وفي بيان صحفي قال المهرجان، إن الدفعة الجديدة تضم عشرة أفلام من لبنان والأردن ومصر وسوريا والمغرب وتونس.

وصرح المدير الفني للمهرجان مسعود أمر الله آل علي “يلعب برنامج ‘المهر الطويل‘ دورا أساسيا في رسم خارطة الإنتاج العربي حيث الحضور الطاغي لأسماء لها حضور دولي في عروضهم العالمية الأولى.”

وأضاف “نحن فخورون لعرض مجموعة أفلام هذا العام بمواضيعها الشائكة والمميزة وبتناولها الحياة والواقع المعاصر في المنطقة العربية بكل تجلياتها. أفلام تهدف إلى رصد الخفي برؤى فكرية وبصرية مهمة.”

يشار إلى أن الدورة الثالثة عشرة للمهرجان تقام في الفترة من السابع إلى الرابع عشر من ديسمبر، ويشمل المهرجان بجانب المهر الطويل مسابقات المهر الإماراتي والمهر الخليجي القصير والمهر القصير.

الجدير بالذكر، أن الدفعة الأولى أفلام “المهر الطويل” شملت مجموعة من الأفلام المختارة والحصرية لمخرجين من المنطقة، استعرضوا فيها العادات والثقافات المتنوعة للعالم العربي.

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