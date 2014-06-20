افتتاح “دبي باركس آند ريزورتس” الوجهة الأكبر في المنطقة

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افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رسمياً ” دبي باركس آند ريزورتس” أحدث وأكبر وجهة ترفيهية وثقافية متكاملة والأولى من نوعها وحجمها على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.

فقد قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى جانبه ولي عهده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات بجولة في أرجاء المدينة السياحية الثقافية الترفيهية الممتدة على مساحة تقدر بأكثر من 30 مليون قدم مربع على الطريق بين دبي وأبوظبي ..

وشهدوا الضيوف المسرحية الهندية الاستعراضية “جان .. إي- جيغار” التي قدمتها مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات الشهيرات على مسرح “راج محل” في مبنى “بوليوود باركس دبي” تحية الى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والحضور .

ثم قام سموه ومرافقوه بجولة ميدانية وسط ترحيب وفرحة الزائرين من مختلف ثقافات وجنسيات العالم مستهلاً جولته في “موشنجيت دبي” الذي يجمع ولأول مرة ثلاثة من أكبر استديوهات الانتاج السينمائي في هوليوود الأمريكية والتي تضم “كولومبيا بيكتشرز” و”دريم ووركس” و”ليونز جت” حيث شهد سموه عرضاً فنياً رائعاً تخلله اطلاق الألعاب النارية ثم واصل سموه جولته التي شملت أيضا ” ليجولاند دبي” المتنزه الترفيهي التفاعلي الذي استوحي من ألعاب الليجو الشهيرة وهو الأول من نوعه في المنطقة العربية .

وتفقد سموه كذلك متنزه ” بوليوود باركس دبي” وهو الأول من نوعه لما يحويه من مجموعة متنوعة من الألعاب والمطاعم والمرافق الترفيهية الأخرى وتتصل أقسام ومكونات المشروع الترفيهية بالكامل من خلال مجمع “ريفرلاند دبي” الذي يضم العديد من المتاجر والمطاعم ومرافق ترفيهية أخرى للصغار والكبار وتتاح لزوار وضيوف المنتجع الاقامة الفارهة في فندق ” لابيتا ” الذي صمم على الطراز البولينيزي ويتبع الماريوت أوتوغراف كلوكشن .

و كانت المحطة الأخيرة في جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المسرح الذي أعد خصيصا لتقديم العرض الفني لمئات الفنانين من مختلف متنزهات “دبي باركس آند ريزورتس” واختتم بالأغنية الرسمية للافتتاح والتي ألفها الفنان المعروف ” آلان مانيكن” وأداها بصحبة كريمته الفنانة ” آنا روس” وتبعتها اطلاق العروض النارية التي أبهرت ضيوف الحفل وزوار المدينة وغطت سماء المنطقة بالألوان الزاهية.