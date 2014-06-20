10 آلاف متفرج تابعوا مهرجان دبي للعقارات لقوارب التنين

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تعد شركة تطوير وإدارة المشاريع العقارية الراعي الرئيسي لمهرجان دبي للعقارات لقوارب التنين هذا العام، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات. وأقيمت منافسات هذه التظاهرة الرياضية البارزة للمرة الأولى في منطقة مراسي الخليج التجاري، بمحاذاة قناة دبي المائية، حيث اصطف أكثر من 10 آلاف مشجع على ضفاف ممشى مراسي الخليج التجاري لتشجيع فرقهم المفضلة ومشاهدة تنافس أكثر من 70 فريقاً بفعاليات المهرجان المخصص لهذه الرياضة المائية صاحبة الشعبية الكبيرة، إحياءاً لسباقات قوارب التنين التراثية الصينية.

ومنذ تدشين الدورة الأولى لسباقات قوارب التنين في العام 2007، حققت هذه الرياضة المائية المثيرة نجاحاً وإقبالاً كبيرين في الإمارة، وأضحت دبي إسماً بارزاً على صعيد سباقات قوارب التنين الدولية، مع مشاركة عدد كبير من الفرق المحلية والعالمية في منافسات سباق دبي للعقارات لقوارب التنين، سعياً للتتويج باللقب العام للمسابقات.

وكانت فعاليات مهرجان دبي للعقارات لقوارب التنين 2017، والذي أقيم تحت شعار “متعة، لياقة بدنية، صداقة ومشاركة مجتمعية”، حدثاً ترفيهياً حافل بالمرح والترفيه للسكان والزوار الذين توافدوا على ممشى مراسي الخليج التجاري للمشاركة في أجواء الإثارة والمتعة على إمتداد يومي إنعقاد المهرجان. وكونه نقطة إنطلاق السباق، كان الممشى أيضاً مكاناً مثالياً لإستضافة مجموعة متنوعة من الأنشطة العائلية بما في ذلك منطقة مخصصة للأطفال استمتعوا فيها بمختلف أنوع الفنون والحرف اليدوية ومنطقة ألعاب أطفال والرسم على الوجوه وتسلق الجدار وكذلك منطقة مخصصة لتناول المأكولات والمرطبات تضم شاحنات الطعام وغيرها من الأطباق الشهية. وشارك الكثير من الزوار في سباق التجديف في وضعية الوقوف، وفصول وعروض اللياقة البدنية.