ختام فعاليات مهرجان دبي للتسوق 2017

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حققت الدورة الثانية والعشرين من “مهرجان دبي للتسوّق” نجاحاً باهراً، وتمكنت من استقطاب ملايين الزوّار والمتسوّقين من خارج الدولة وداخلها، مقدّمة لهم الكثير من المرح والترفيه مع فعالياتها المتعددة، وتجربة تسّوق فريدة مليئة بالتخفيضات الكبيرة، والعروض الترويجية الخاصة، مع باقة من الجوائز الثمينة التي شملت سيارات وذهباً ومبالغ نقدية ساهمت في إدخال الفرح إلى قلوب الكثيرين وغيّرت من مجرى حياتهم لتجعل من شعار دورتها الحالية “تسوّق.اربح. احتفل” حقيقة ملموسة شهدها الجميع على مدار 34 يوماً.

وافتتح “مهرجان دبي للتسوّق” دورته المتميزة باحتفال ضخم ومميّز يوم 26 ديسمبر2016 أقيم في دبي فستيفال سيتي– أحد مشاريع مجموعة الفطيم، وهو عرض النار والضوء والماء الأول من نوعه في العالم، وقد أتيحت فرصة مشاهدته مجاناً للجمهور، وتم بثه عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وجاءت فعاليات مهرجان دبي للتسوق2017 بهدف تعزيز تجارب مكوناته الثلاثة الترفيه والربح والتسوق ومنحها طابعاً مميزاً، بحيث تشمل روائع الموضة والأزياء، وروائع الجمال والعطور، وروائع الذهب والمجوهرات، حيث جسدت هذه الفعاليات منصات قام خلالها قطاع التجزئة بتقديم العروض والأنشطة التي تحقق الفائدة بالوصول إلى شريحة أوسع من الزوّار والمتسوّقين.

هذا بالإضافة إلى العروض الترويجية التي قدمتها آلاف المحلات التجارية ومراكز التسوّق، وشملت تخفيضات تصل إلى 75% على الملابس والأزياء والموضة، والإلكترونيات، والساعات، والعطور، والمفروشات، والأدوات المنزلية وغيرها الكثير.

12 ساعة تسوّق!

انطلقت فعالية “12 ساعة تسوٌق حصرية مع بداية السنة الجديدة” التي انطلقت ظهيرة يوم 1 يناير2017 في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم العقارية، حيث منحت المتسوّقين والزائرين فرصة الاستفادة من العروض الترويجية الهائلة التي وصلت إلى 90 بالمئة

سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى

قدمت “سحوبات إنفينيتي الكبرى” الكثير من فرص الربح لجمهور “مهرجان دبي للتسوّق”، حيث منحت يومياً سيارة إنفينيتي QX70 و150 ألف درهم نقدًا لفائز واحد، إلى جانب 250 ألف درهم أسبوعياً تقدم لخمسة فائزين.

فيما منحت “سحوبات نيسان الكبرى” يومياً سيارة نيسان لفائز واحد. وقد رسمت الفرحة على وجوه الفائزين وكذلك ساهمت “سحوبات الذهب والمجوهرات الكبرى” بتغيير حياة 100 شخص من متسوّقي الذهب والمجوهرات الماسية.

عروض الألعاب النارية

شهدت مدينة دبي إطلاق سلسلة من عروض الألعاب النارية المذهلة خلال “مهرجان دبي للتسوق 2017، والتي زينت سماء المدينة مع نهاية كل أسبوع،

السوق الموسمي

الفرصة سانحة في اليوم الأخير للمهرجان لزيارة فعالية السوق الموسمي، التي تقام في منطقة برج بارك قرب برج خليفة وهي تقام للمرة الرابعة على التوالي ولكن بحلة متجددة. ويستعرض السوق الموسمي إبداعات المصممين الناشئين في عالم المجوهرات والاكسسوارات والديكورات المنزلية والأزياء..

عروض الفرق المتجولة

استمتع الجمهور بالكثير من الفعاليات والأنشطة التي أغنت تجربة السياح والمتسوقين ومن بينها عروض الفرق المتجولة التي طافت مراكز التسوق والكثير من المواقع في دبي لنشر البهجة ورسم الفرحة على وجوه الصغار والكبار.

فعاليات الجمال والعطور

جسدت “واحة الجمال” تجربة متجددة في عالم الجمال جمعت بين تقديم التجارب الخاصة بالتجزئة والعروض الحصرية وإطلاق المنتجات، فضلًا عن جلسات الجمال مع أشهر المؤثرين في هذا المجال.

عروض الأزياء

استضاف مهرجان دبي للتسوق 2017 خلال هذه الفعاليات عدداً من أبرز مشاهير الموضة والأزياء على مواقع التواصل الاجتماعي والذين قاموا بمفاجأة جمهور المشاهدين مع عروض عفوية عبر مواقع بارزة في المدينة.

عرض الأزياء الموسيقي

مزج عرض الأزياء الموسيقي ما بين فعاليات الأزياء والترفيه، حيث شاركت فيه الفنانة العالمية “جيسي جاي” وتضمن عرض الأزياء الموسيقي مجموعة من عروض الأزياء الراقية.

فاشن اكسبرس

شكلت فعالية “فاشن اكسبرس” مفهوماً جديداً ارتكز على تقديم عروض أزياء داخل مراكز التسوّق تجمع بين أسلوب “الفلاش موب” وعنصر مفاجأة الجمهور في تقديم هذه العروض.