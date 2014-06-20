العد التنازلي لانطلاق مهرجان دبي للتسوق الـ22

شارك

ينطلق مهرجان دبي للتسوق الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في الفترة ما بين 26 ديسمبر 2016 ويستمر حتى 28 يناير2017 ، تحت شعار”تسوق.اربح.احتفل”.

وستتضمن الدورة الـ 22 من المهرجان توليفة من أكبر وأروع تجارب التسوق، والفعاليات المذهلة، وفرص الفوز بالجوائز القيمة.

وكشف المنظمون أن الحدث الذي يستمر لمدة 34 يوماً سيتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي يتم التحضير لها، مثل عروض الأزياء، وإطلاق المنتجات الحصرية، وحضور شخصيات عالمية مشهورة، إضافة إلى فرص الفوز بالجوائز القيمة كالسيارات والمبالغ النقدية والذهب وغيرها الكثير.

وقال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي “دبي للسياحة”:

“يعد مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ22 أحد أبرز الفعاليات المهمة على جدول الفعاليات السنوي لإمارة دبي ويساهم التعاون المثمر والبنّاء مع شركائنا من القطاعين العام والخاص في دعم قطاعي السياحة والتجزئة، بما يجعلنا نخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية دبي السياحية الرامية إلى استقطاب 20 مليون زائر بحلول عام 2020”.

وكجزء من الاحتفالات باليوم الافتتاحي للمهرجان، سوف يطلق دبي فستيفال سيتي، عرضاً ترفيهياً جديداً مبهراً، يعد الأول من نوعه في العالم، فهو فعالية مجانية ضخمة.

كما سيستمتع الضيوف بمجموعة كاملة من الخيارات الترفيهية كعروض الطبول الضوئية والرقص والعروض الأدائية والمسابقات.

وتتكامل العروض الترفيهية والفعاليات المتنوعة مع العروض الترويجية التي تقدمها آلاف المحلات التجارية ومراكز التسوق، وتشمل تخفيضات تصل إلى 75% على الملابس والأزياء والموضة، والإلكترونيات، والساعات، والعطور، والمفروشات، والأدوات المنزلية وغيرها الكثير.

وتهدف فعاليات مهرجان دبي للتسوق2017 إلى تعزيز تجارب مكوناته الثلاثة الترفيه والربح والتسوق ومنحها طابعاً مميزاً بحيث تشمل روائع الموضة والأزياء، وروائع الجمال والعطور، وروائع الذهب والمجوهرات، لتمثل هذه الفعاليات منصات يقوم خلالها قطاع التجزئة بتقديم العروض أو إقامة الأنشطة التي تحقق الفائدة بالوصول إلى شريحة أوسع من الزوار والمتسوقين.