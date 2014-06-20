انطلاق مهرجان دبي للتسوق 2017

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انطلقت فعاليات الدورة الثانية والعشرون من مهرجان دبي للتسوق، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، والذي يزخر بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي يترقبها الملايين من المتسوقين من سكان دولة الإمارات والزائرين القادمين من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن الحدث إقامة العديد من عروض الأزياء وإطلاق المنتجات الحصرية ومشاركة عدد من المشاهير، مع تقديم فرص الربح التي تشمل السيارات والذهب والمبالغ النقدية، إلى جانب الفعاليات الترفيهية، وتجارب التسوق الرائعة.

ويستمر المهرجان لمدة 34 يوماً، ويتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة ليسجل بذلك أطول مهرجان متواصل في تاريخ مهرجانات التسوّق والجوائز والترفيه في العالم.

ويأتي الإعلان عن فعاليات المهرجان بعد إطلاق “تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة”، حيث يبدأ المهرجان مبكراً للإستفادة من حركة موسم العطلات النشط، وذلك تحت شعار “تسوّق.اربح.احتفل.” ويستمر المهرجان حتى 28 يناير 2017.

وضمن سلسلة الفعاليات الترفيهية المذهلة في المهرجان، قيام دبي فسيتفال سيتي، أحد مشاريع مجموعة الفطيم العقارية، بتقديم عرض ترفيهي عالمي جديد على الواجهة المائية ينافس أقوى عروض الواجهات المائية حول العالم. كما يشهد دبي فستيفال سيتي تنظيم عرض مذهل للألعاب النارية للإعلان عن انطلاق فعاليات مهرجان دبي للتسوق 2017.

وبهدف ضمان أكبر قدر من المتعة والربح ضمن تجارب التسوق، تشارك الآلاف من متاجر التجزئة بتقديم عروض تخفيضات تصل حتى 75% على بضائع مختارة تشمل الأزياء والملابس والإلكترونيات والساعات والعطور والأثاث والأدوات المنزلية وغير ذلك.