35 مليون درهم مبيعات معرض دبي للقوارب المستعملة

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سهام صالح

اختتم معرض دبي للقوارب المستعملة فعاليات دورته السابعة بتحقيقه لمبيعات مدهشة وصلت إلى 35 مليون درهم إماراتي. وهدف المعرض الذي انعقد إلى تشجيع النشاطات البحرية وإتاحة الإبحار أمام الجميع وتوفير الفرصة لزوار المعرض لمشاهدة القوارب المستعلمة المعروضة للبيع بالإضافة إلى مشاركتهم بالعديد من الأنشطة المائية الشيقة.

هذا ويقدّم المعرض السنوي منصةً للقاء البائعين والمشترين من كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط، واستعراض جميع أنواع القوارب واليخوت والزوارق المزدوجة والمركبات البحرية بمختلف الأسعار والأحجام، حيث يصل طول بعضها إلى 165 قدم. وقد تجاوز عدد حضور المعرض الذي يقام في خور دبي نحو 5500 شخص أنجزوا 45 عملية بيع.

هذا وتولّت ’نور للتكافل‘، المختصة في التأمين الإسلامي ومنتجات وخدمات التأمين العامة والخاصة في سوق الإمارات العربية المتحدة، أعمال الراعي الرئيسي للمعرض، كما وقدّمت الخدمات الاستشارية وغيرها من خدمات التأمين للمشترين الراغبين في التأمين على قواربهم الجديدة.

وأسهم المعرض في تسليط الضوء على مجموعة من السفن المذهلة. وبفضل موقعه يلعب المعرض دوراً رئيسياً في مجال الإبحار في المنطقة، حيث يضمن إتمام عمليات شراء وتسجيل القوارب من بكفاءة عالية من حيث السرعة والتكاليف، ويسهل تواصل البائعين مع المشترين والممولين. كل هذا على أرض المعرض وخلال أيام المعرض الثلاثة، وليضمن بذلك لهم فرصة شراء القوارب الجاهزة للإبحار في نفس اليوم.

نبذة حول نادي خور دبي للجولف واليخوت

يعتبر نادي خور دبي للجولف واليخوت -الواقع في وسط دبي- أهم منتجع للجولف في الشرق الأوسط، ويضم يضم ملعباً بـ18 حفرة مخصصاً للبطولات تم اختياره كواحد من أفضل 100 ملعب جولف لا بد من تجربتها في العالم. كما يضم المنتجع ملعباً بـ9 حفر (بار 3)، وأكاديمية للجولف، وستة مطاعم ومقاهي، وصالة رياضية، وحمام سباحة، وفندق ’بارك حياة دبي‘ ذي الغرف الـ225، و92 فيلا سكنية ومرسى يتسّع لـ121 يخت.

وبصفته مجتمعاً نابضاً بالحيوية ومصمم خصيصاً لعشاق اليخوت، يوفّر مرسى خور دبي خدمات ممتازة في قلب واجهة دبي البحرية بما يتضمن مراسي خاصة، وخدمات تموين المراكب، وورشة مجهزة بشكلٍ كامل، بالإضافة لاشتماله على ساحة خاصة لإصلاح القوارب، علماً أن مرسى خور دبي قد حاز على جائزة أفضل ساحة لتجهيز وصيانة القوارب في مسابقة الخليج العربي لليخوت لعام 2010.

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