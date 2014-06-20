ابهري ضيوفك بطبق البط المحشي بالبرتقال

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من الأطباق الرئيسية الدائمة على موائد الولائم والعزائم الطيور ذات الأحجام الكبيرة مثل (الديك الرومي – البط – الأوز ) لما لها من شكل شهي وتعتبر الوجبة الرئيسية لهذه الوليمة .. اخترنا لك عزيزتي طبق البط المحشي بالبرتقال.

المقادير:

بطة كبيرة الحجم (3 كليو)

ملعقة كبيرة عسل أبيض

2 ملعقة كبيرة دقيق

زعتر وروزماري

2 ملعقة كبيرة خل

½ كوب زيت

ملح وفلفل وبهارات حلوة

لعمل الحشو:

كوب عصير برتقال

2 ملعقة كبيرة صويا صوص

2 ملعقة كبيرة خليط زبدة على زيت

2 حبة برتقال مقطّعة شرائح رفيعة

2 حبة جزر مبشورة خشن

بصلتان + ملعقة خل

الطريقة:

1- بعد أن تغسلي البطة جيداً أحدثي فيها فتحات صغيرة بالسكينة، وابدئي تتبّيلها بالخل والدقيق والملح والفلفل والزعتر والروزماري والعسل، ودلكيها جيداً من الداخل والخارج

2- اغمريها بالزيت من كل الجوانب، وضعيهاعلى صنية الشواء أو في وعاء مدهون بالزيت، وشوّحيها قليلاً، حتى تقفل مسامها.

3- ابدئي عمل الحشوة، قطّعي البصل شرايح رفيعة، وقلبيه في خليط الزيت والزبدة إلى أن يدبل، ثم أضيفي عليه الجزر وقلّبيهم على النار.

4- أضيفي شرايح البرتقال، وضعي الزعتر وعصير البرتقال والصويا صوص، وقلّبي الخليط جيداً إلى أن تمتزج المكونات.

5- احشي البطة من الداخل بالخلطة، وضعيها في صينية وحولها البوكيه جارنيه مقطعاً وهو عبارة عن خليط من الجزر والبصل والكرفس والبقدونس، وبعد ذلك صبّي المرق المتبقي من الحشوة على البطة، واسقي البوكيه جارنيه بكمية بسيطة من تلك المرقة.

6- غطّي الصينية بورق القصدير، وأدخّليها فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ساعة ونصف، ثم انزعى ورق القصدير واتركى الصينية فى الفرن حتى تأخذ اللون الذهبى

7- بعد أن تخرجي الصينية من الفرن صفّي المرق الذي نتج عن سواء البطة، واصنعي منه صوص مميز تقدّميه مع طبق البط بالبرتقال.

لعمل الصوص:

صفّي السائل المتبقي وضعيه على النار، واخلطي معاه 2 ملعقة كبيرة دقيق ونصف كوب عصير برتقال، واتركيهم على النار حتى يتماسك الصوص وقدّميه مع البطة