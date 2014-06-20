طرق تسهل عليك تنظيف البيت

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صحيح إن عملية تنظيف وترتيب المنزل، مهمة تستغرق منك جهداً ووقتاً كبيرين، ولكن يمكنك أن تقلصي من هذا الجهد والوقت وفي نفس الوقت تستفيدي صحياً من قيامك بالتنظيف، عموماً النصائح التالية، ستجعلك تنجزين عملية التنظيف بطريقة أسهل وفي مدة زمنية أقصر ولكن في نفس الوقت متقنة.

التخلص من شبح الغبار

– أولى خطوات تنظيف البيت يجب أن تكون مع تنظيف الغبار المتراكم، حتى تتجنبي أن يلامس الأثاث

-ابتعدي في هذه العملية عن استعمال الماء، لكن في حالة وجود آثار أو بصمات استعيني بقطعة قماش مبللة بماء دافئ من “الميكروفايبر”.

-احرصي على التخلص مما علق من غبار من خلال استعمال رشاش مياه، ولكن احرصي أن تمزجي الماء مع ملعقة صغيرة من “بيكينج صودا”، ثم قومي برش هذا السائل في الهواء نحو جميع الاتجاهات، حتى تتمكني من تنظيف بيتك بطريقة قطرات الماء، بهدف إنزال الغبار والأتربة العالقة في الهواء لتنزل في الأرض، فيسهل عملية التقاطها بواسطة المكنسة الكهربائية بنجاح.

– بعد تلك الخطوة يمكنك في هذه المرحلة القيام بتغيير الستائر وفرش الأثاث، وترتيب القطع القماشية الموجودة في الصالون.

يليها مرحلة ترتيب قطع كل غرفة في صندوق خاص، ثم رتيبها في أمكنتها الصحيحة في كل غرفة، حيث تكون جميعها أمامك ولا تستغرقي وقتاً طويلاً في إعادتها إلى مكانها.

“الميكرويف”..مدهش

– لا يمكنك الاستغناء عن مواد التنظيف لتلميع الأسطح والأرضيات، فقط اسكبيها عليها واتركيها لبعض الوقت حتى تزيل البقع والدهون، خاصة أسطح وأرضيات الحمام والأحواض وأرضيات المطابخ.بعد أن تكون بقع المطبخ والأحواض والحمام قد ذابت بفعل المنظف، هنا فقط يمكنك التخلص منها بشكل نهائي بواسطة الفرش.

-قومي بتلميع الزجاج ومختلف المرايا بالمنزل، بواسطة قطعة قماش مبللة تضعيها بالميكرويف ثم تنظفي بها واستعيني بعد ذلك بورق جرائد، للتخلص من أي آثار للبقع أو البصمات

-من الضروري تنظيف أزرار الضوء والهاتف والمزهريات وما إلى غير ذلك من أثاث

-استعيني بمنظف أو ملمع خاص بالخشب عند تنظيف الطاولات الخشبية وأي من قطع الأثاث الخشبية لديك .

– بعد أن تنتهي من تنظيف أرضيات مساحات المنزل، نظفي الأماكن الضيقة والزوايا الخفية، بواسطة فوطة صغيرة مبلولة بالماء وقليل من المطهر حتى لا يبقى أي أثر للغبار أو للبقع.