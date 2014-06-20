تناول البيض والشوفان ضروري يومياً

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يعتقد العلماء أنه من الضروري أن نغير وننوع في المواد الغذائية التي نتناولها في وجباتنا، على أن نحافظ على تناول بعض الأطعمة بشكل يومي.

فقد أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة “كورنيل” الأمريكية أن الإنسان يتخذ القرارات المتعلقة بما سيأكله وسيشربه ومن أين سيشتريه وبأي كمية أكثر من 200 مرة يومياً في المتوسط.

وصرح العلماء الأمريكيون بأن بعض الأغذية، يجب أن تدخل ضمن وجبات الإنسان اليومية حتى ولو بدا ذلك شيئاً مملاً.

وأشار العلماء إلى أن حبوب الشوفان تعتبر من أهم أنواع الطعام للفطور، وهي مناسبة أيضاً ظهراً أو مساءً.

حيث تكمن فائدة حبوب الشوفان في احتوائها على معادن مفيدة جداً لصحة الإنسان، مثل المغنيسيوم والفسفور الكلسيوم والزنك والسلينيوم والفيتامينات من فئة B وغيرها.

كما أن الشوفان غذاء مناسب لمن يعاني من فقر الدم والوزن الزائد ومشكلات في مسالك المعدة والأمعاء ومن ضعف في نشاط القلب.

كما ينصح الباحثون بتناول البيض يومياً، لأن الدراسات الأخيرة نفت الاعتبارات السابقة حول احتوائه للكولسترول بكميات زائدة.

وأكد العلماء أن تناول البيض بشكل منتظم يؤمن الاحتفاظ باللياقة البدنية وتقوية الصحة والذاكرة والقدرات العقلية.

واستنتج العلماء الأمريكيون أنه من الضروري أيضاً إدخال مشتقات الحليب الحامضة في وجبات الإنسان اليومية لأنها تحتوي على الكلسيوم والشوائب البيولوجية النشيطة، ولهذا من الأفضل تناول مشتقات اللبن مثل الزبادي طيلة اليوم لأنها تؤثر إيجابياً على عمليات الهضم وتقوي المناعة.