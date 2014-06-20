أسباب تجعلك تتناول البيض يومياً

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كشفت إحدى الدراسات أن تناول بيضة يومياً لا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأمراض التاجية أو السكتة الدماغية، لكن الطريقة التي يتم فيها إعداده هي التي تؤثر على الصحة، مثل قليه بالزبدة أو إضافة مكونات كاللحم المقدد وغيره.

يعد البيض مصدراً غنياً بالعناصر المغذية إذ يحتوي على نسبة بروتين عالية من النوع الجيد الذي يحمل جميع الأحماض الأمينية الأساسية والتي يبلغ عددها تسعة مما يساعد على بناء العضلات والحفاظ عليها وتعزيز الشعور بالشبع ومن ثم السيطرة على الوزن.

ويعتبر البيض من المصادر الغذائية التي تحتوي على فيتامين (د) ومركب الكولين المغذي، وهو مفيد جداً للحوامل، حيث يساعد في الحماية من العيوب الخلقية، كما يحتوي على فيتامين (أ) وفيتامين B12 والريبوفلافين (B2) والسيلينيوم المضاد للأكسدة واللوتين وزياكسانثين، وجميعها تساعد في الحفاظ على صحة العيون.

ومن المعروف أن البيض غني بالكوليسترول الغذائي وهو موجود بصفاره، لكنه يحتوي أيضاً على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة المسؤولة عن زيادة مستويات الكوليسترول في الدم.

الجدير بالذكر أن بيضة مسلوقة واحدة تتضمن 71 سعرة حرارية وجرامين من الدهون المشبعة، وهو على رأس الأغذية الغنية بالبروتين الحيواني.