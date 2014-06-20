تناول الأسماك والشوكولاتة وتجنب الأجبان لتتخلص من الصداع

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من أكثر الحالات المرضية الشائعة التي يصاب بها الكثيرين هو الصداع والذي يهاجمنا أحياناً ونحاول التخلص منه بتناول الادوية والمسكنات المعروفة ، لكن ذلك يترك آثاراً جانبية نحن في غنى عنها وقد وجد أن هناك بعض الأطعمة تعمل على تسكين الصداع وسنحصرها لكم في السطور التالية.

–الشيكولاتة تساعد في حماية الخلايا العصبية التى تسبب الصداع بل والصداع النصفي أيضاً وذلك لاحتوائها على الكاكاو حسب ماذكرته جمعية الصداع الدولية .

–و تساهم القهوة في التخلص من الصداع، حيث أشارت الدراسات على أن الحصول على 200 مليجرام من القهوة يعمل على محاربة الصداع.

– تناول الموز يساهم في التخلص من الصداع النصفى لمن يعانون من حساسية الليثامين .

– تناول الحمضيات يساعد في التخلص من الصداع حيث تنصح الدراسات بتناول الفواكه الحمضية كالبرتقال لتقليل الشعور بالصداع.

– يساهم تناول المكسرات في التخلص من الصداع النصفى .

– تناول زيت السمك والاسماك الدهنية الغنية بالأوميجا 3 مثل التونة والسلمون والماكريل والسردين فقد اتضح أن تناول 22 جرام منه يوميًا يقلل من إفراز البروستاجلاندين المادة الكيميائية التي تسبّب حدوث الصداع، ويوجد الأوميجا 3 أيضاً في الزيتون وزيت الزيتون وبذر الكتان

– تناول الفاصولياء الحمراء المشهورة في المطبخ المكسيكي، لأنها تحتوى على كمية كبيرة من الريبوفلفين الذي اتضح أن تناوله يخفض احتمالات الإصابه بالصداع

– الفلفل الأحمر الحار، غني بمادة الكابسكين التى تعطي الفلفل الأحمر نسبة الحر فيه وهي التي تقضي علي المواد الكيميائية التي تنقل الألم في المخ وتقضي علي الصداع، ويدخل في تركيبة أدوية الصداع المزمن.

تناول البطيخ والخيار الغنيان بالماء فقد ثبت أن أحد أسباب الصداع هو الجفاف أو قلة الماء بالجسم مما يسبب عدم امتصاص المخ ما يكفي من الماغنسيوم وباقي الاملاح المعدنية التي تمنع الصداع

الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها

في أوقات الصداع وخصوصاً الصداع الشديد المزمن لا تقترب من:

الأجبان كالموزاريلا والشيدر والبارميزان والجبنة الزرقاء عامة كذلك الأجبان القديمة (المعتقة)

الموز والافوكادو

اللحوم المصنعة (كالهوت دوج واللانشون وما شابه )

المكسرات حيث تناولها يرفع نسبة التيرماين، ما يسبب ارتفاعًا فى ضخ الدم في الاوعية الدموية، فيكون مفيداً في الحالات العادية، ومتعباً جداً لمن يعانون من الصداع.