الإفطار على “الآيس كريم” يرفع الذكاء ويهدئ الأعصاب

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يحمل الخبر القادم مفاجأة سارة بالنسبة لعشاق “الآيس كريم”، على اعتبار أن آخر الأبحاث أكدت قدرته الكبيرة على تقوية قدرات الذكاء ورفعه إلى مستوى أعلى، عندما يتناوله الشخص فور استيقاظه من النوم، بل إن للآيس كريم” القدرة على تهدئة الأعصاب وتهذيب ردود الفعل، لكن لابد من تناوله عند الإفطار في الصباح ، لأن بإمكانه أن يقضي على جميع مظاهر العصبية.

فهذا البحث المثير توصل إليه الياباني يوشيهيكو كوجا، الأستاذ بجامعة “كيورين” في طوكيو، حسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حيث أكدت أن المكتشف قام بعدة تجارب معمقة ودقيقة، طلب فيها من مجموعة من المتطوعين رجال ونساء، تناول “الآيس كريم” عقب استيقاظهم من النوم مباشرة، وبالموازاة مع ذلك كان يطلب من مجموعة أخرى تناول الفطور التقليدي، الخالي من “الآيس كريم”، ثم أقدم على خطوة إخضاعهم إلى تمارين ذهنية، فضلها أن تكون على جهاز كمبيوتر واكتشف النتيجة المدهشة.

تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها، في رصد العناصر الإيجابية للإفطار الغني بالسكريات، على اعتبار أنها قامت بفحص نشاط الدماغ للمجموعتين، واتضح في النتائج النهائية أن أدمغة المجموعة، التي تناولت “الآيس كريم” أطلقت كمية كبيرة من موجات “ألفا”، ذات التردد العالي، والتي من شأنها أن تحد من العصبية وترفع من مستوى اليقظة والانتباه للشخص.

الجدير بالإشارة إن هناك محاولات من الباحث كوجا ،إجراء نفس التجربة، عن طريق استعمال الماء البارد عوضا عن تجريب “الآيس كريم”، لكنه لم يحقق النتائج الباهرة والمثيرة، التي أثبتها “الآيس الكريم” اللذيذ، خاصة عندما يكون الجو حار والشخص يشعر بالعطش، إذا حاولي تقوية مستويات الذكاء لديك، من خلال تناول “الآيس كريم” فور الاستيقاظ من النوم.. إنها نصيحة يابانية..

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