“ابقي مبدعة” شعار احتفالية “نيتيف” بسيدات المجتمع

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دبي – ريم حنبظاظة

اطلقت علامة “نيتيف” فكرة جديدة بعنوان “ابقي مبدعة”، حيث تحتفل العلامة كل شهر مع مجموعة من النساء المبدعات في مجالاتهن المتنوعة وذلك ضمن دعوتهن إلى جلسة مميزة لدى بوتيك “نيتيف” يتم خلالها التعرف على جديد العلامة وبنفس الوقت التواصل مع السيدات المبدعات وتعريف المتابعين والمهتمين بما تتميز به كل سيدة من تلك الحلقة.

تخص هذه الاحتفالية السيدات بكل التقدير والاهتمام بإنجازاتهن وبصماتهن في ميادين أعمالهن ومهنهن المختلفة، فكل منهن آمنت بنفسها وبموهبتها ومقدرتها على الإبداع وخلق أثر إيجابي في محيطها ودائرتها الاجتماعية.

وخلال هذه الاحتفالية رحبت المصممة الإبداعية للدار السيدة راشنا مالكاني بسيدات الحلقة الأولى من مصممات أزياء محليات شهيرات على مستوى الخليج بأناقة تصاميمهن وهما زينة زكي وأختيها مينا ودينا، والإعلامية والستايلست المتألقة مروج والشيف المبدعة مي صاحبة “كاندي بار” ومصففة الشعر المتميزة كارو سامي بالإضافة الى نجمة السوشيال ميديا الصاعدة المتألقة مينا الشيخلي.

يذكر أن “نيتيف” تتخذ من مدينة دبي التي تجمع بين أصالة التراث بكل جماله والمعاصرة التي تتجلى في مواكبة الاتجاهات العالمية مقراً لها، وتتميّز العلامة بأنها الشركة الأولى والوحيدة في الإمارات العربية المتحدة التي تقوم بصنع منتجات راقية من الجلود الفخمة، ومما يميّز كل منتج من هذه المنتجات أنه يُصنع بمهارة فائقة وتقنيات تتميز بالمهارة الفنية العالية ودقة الصنع.

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