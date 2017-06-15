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طبق “العجة المكسيكية” بطريقة صحية “لايت”

بقلم ريما لمع

يونيو ١٥ ,٢٠١٧

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العجة المكسيكية

إذا كنت تبحثين عن بعض الأطباق الجديدة لأسرتك، ننصحك بتجربة طبق العجة المكسيكية الذي تقدمه لك أخصائية التغذية نانسي حبيقة بطريقة صحية و”لايت”.

الكمية لشخص واحد

المقادير:

  • زلال بيضة واحدة
  • بيضة كاملة
  • ملعقتا طعام من البصل المقطّع جوانح
  • ملعقتا طعام من الفليفلة الحلوة المقطعة جوانح
  • حبة صغيرة من الفطر المفروم
  • ملعقة طعام من الطماطم المقطعة إلى مربعات صغيرة
  • ملح وبهار أبيض
  • رشة من زيت الكانولا

طريقة التحضير:

– يُخفق البيض ويُضاف إليه الملح والبهار.

– ترش المقلاة برذاذ زيت الكانولا وتُحمّى. يوضع فيها البصل ويقلّب حتى يشقر. تُضاف الفليفلة والفطر والبندورة.

– يترك المزيج على النار حتى تنضج الخضار قليلاً.

– يُضاف البيض ويُحرّك حتى يبدأ بالتماسك.

– تلف العجينة وتقدم ساخنة.

القيمة الغذائية للشخص الواحد:

  • الطاقة 120 وحدة حرارية
  • البروتينات 112 غ
  • الدهون 6 غ
  • الدهون المشبعة 2 غ
  • النشويات 4,5 غ
  • الألياف 1 غ
  • الحديد 1,5 ملغ
  • الكالسيوم 44 ملغ
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