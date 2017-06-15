طبق “العجة المكسيكية” بطريقة صحية “لايت”

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إذا كنت تبحثين عن بعض الأطباق الجديدة لأسرتك، ننصحك بتجربة طبق العجة المكسيكية الذي تقدمه لك أخصائية التغذية نانسي حبيقة بطريقة صحية و”لايت”.

الكمية لشخص واحد

المقادير:

زلال بيضة واحدة

بيضة كاملة

ملعقتا طعام من البصل المقطّع جوانح

ملعقتا طعام من الفليفلة الحلوة المقطعة جوانح

حبة صغيرة من الفطر المفروم

ملعقة طعام من الطماطم المقطعة إلى مربعات صغيرة

ملح وبهار أبيض

رشة من زيت الكانولا

طريقة التحضير:

– يُخفق البيض ويُضاف إليه الملح والبهار.

– ترش المقلاة برذاذ زيت الكانولا وتُحمّى. يوضع فيها البصل ويقلّب حتى يشقر. تُضاف الفليفلة والفطر والبندورة.

– يترك المزيج على النار حتى تنضج الخضار قليلاً.

– يُضاف البيض ويُحرّك حتى يبدأ بالتماسك.

– تلف العجينة وتقدم ساخنة.

القيمة الغذائية للشخص الواحد: