معرض للجامعات المصرية الحكومية والخاصة في الكويت

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تحت رعاية وزارة التعليم العالي بدولة الكويت أقيم مؤخراً أكبر معرض للجامعات المصرية الحكومية والخاصة في المركز الثقافي المصري بالجابرية ومنها جامعة القاهرة وجامعة حلوان وجامعة بنها، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة 6 اكتوبر وجامعة الدلتا وجامعة حورس وأكاديمية أخبار اليوم

وكان هدف المعرض الأساسي إتاحة الفرصة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور الاطلاع واختيار أقرب وافضل الجامعات والكليات المناسبة لأبنائهم والفرص المتاحة لهم للالتحاق بالجامعات المصرية المعتمدة دولياً، وذلك بتوصية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمصر لإقامة العديد من هذه المعارض. خدمة للإخوان العرب وطلاب الجالية المصرية من ناحية اخرى

كما تم الاتفاق مع رؤساء الجامعات على الاهتمام بعرض إمكانية كل جامعة حكومية – أو خاصة للبرامج المميزة لديها.

أحد الطلاب المتقدمين لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يتوسط عميد كلية طب الأسنان د. هاني أمين والأستاذ أشرف امام مدير السياحة التعليمية