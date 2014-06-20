طبيبة مصرية تنتحر وترسل صورها إلى الزوج

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أقدمت طبيبة مصرية تقيم بحي المقطم بوسط القاهرة على الإنتحار في واقعة هي الأغرب من نوعها.

فقد قامت أولا بتقطيع شرايين اليد وتصويرها ومن ثم إرسالها إلى زوجها عبر برنامج واتساب.

قامت هذه الطبيبة بالإنتحار بعدما تجاهل زوجها موعده العاطفي معها ليحتفلا بمناسبة خاصة جدا كما أكد الزوج.

بسؤال الزوج أفاد بأنهما تزوجا منذ 4 أشهر فقط وكانت قد اتفقت الزوجة معه على العودة للمنزل في الساعة الثامنة مساءا للإحتفال بمناسبة خاصة جدا لكنه تأخر بسبب حالة طارئة في المستشفى الذي يعمل به.

وخلال العمل فوجئ بزوجته ترسل له صورة تقطيع شرايين يديها عبر الوتساب وعندما عاد إلى منزله فوجئ بها جثة هامدة ومعلقة في سقف غرفة النوم بسلك التليفون.

قام الزوج المصدوم بإبلاغ النيابة والتي تولت التحقيق في هذه الحادثة الغريبة.