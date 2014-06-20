وراء كل عظيم أم .. صورة مذهلة أصبحت حديث العالم

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أيمن الرفاعي

خلال الأيام القليلة الماضية لم يكن هناك مطبوعة صحفية أو موقع إعلامي إلا وتحدث عن الصورة التي التقطت لبطل الاسكواش العالمي محمد الشوربجي مع والدته بعد أن خسر الشوطين الأول والثاني فما قصة هذه الصورة؟

محمد الشوربجي لاعب اسكواش مصري ومصنف الأول عالميا كان على موعد مع مباراة هامة للغاية مع اللاعب الإنجليزي” نيك ماثيو” في بطولة قطر المفتوحة للاسكواش.

وعندما تواجه الخصمان في الملعب خسر محمد الشوربجي الجولة في الشوط الأول وعندما جاء الشوط الثاني تألق اللاعب الإنجليزي في اللعب ليسحق محمد الشوربجي من جديد.

وكل من بالملعب اقتنع بالنتيجة وأصبح اللاعب المصري على مشارف خسارة مؤكدة ولكن كان هناك شخص واحد فقط مؤمن بإمكانيات اللاعب وبقدرته على تحويل الخسارة إلى مكسب إنها أمه مصدر الإلهام.

والتي نزلت من مدرجات المشاهدين بعد خسارة الإبن للشوط الثاني وجلست معه ولا يعرف أحد بمضمون الحوار الذي دار بينهما لكن الكاميرات التقطت صورة لمحمد وهو يضع رأسه على صدر أمه قبل أن ينزل مجددا إلى أرض الملعب وكأنها أمدته بإكسير الحياة.

وتلاشت حالة اليأس منه وتحول إلى إصرار واضح على الفوز. وبالفعل استطاع محمد الشوربجي أن يسحق منافسه لثلاثة أشواط بعد ذلك لتنتهي النتيجة بفوز اللاعب المصري بثلاثة أشواط مقابل شوطين لمنافسه الإنجليزي وكأن كلمات الأم كان لها مفعول السحر.

وبعد المباراة مباشرة وجه محمد الشكر لوالدته مؤكدا فخره واعتزازه بدورها في حياته.

صورة الأم مع ابنها وهو مكسور الجناح ثم تحوله إلى بطل بعد ذلك تحكي الكثير من المعاني التي تعجز عن تصويرها الكلمات فكما كانت السبب في منحنا الحياة هي أيضا التي تمدنا بالدافع والطاقة للإستمرار في هذه الحياة.

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