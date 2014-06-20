المايسترو إحسان المنذر يبكي الموسيقار ملحم بركات: فنانٌ عظيم لا يتكرّر… دافع عن حياته حتى الرمق الأخير!

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ندى أيوب – بيروت

في حديث خاص لليقظة، نعى المايسترو إحسان المنذر زميله الموسيقار الراحل ملحم بركات بكلمة تخللتها دموع الفراق، قائلاًا:

– ما من أحدٍ سينسى الموسيقار ملحم بركات، هو غادرنا لكنه ترك إرثاً ضخماً هاماً جداً…

وأضاف المنذر:

زرته منذ عشرة أيام في مستشفى أوتيل ديو، حيث كان يرقد، صحيح أنه كان متعباً بسبب المرض، لكنه كان ودوداً جداً، واعٍ، تكلمنا سوياً لكن لم أكن أتوقع أن يغادرنا بهذه السرعة. لديّ مع الموسيقار الكثير من الذكريات المشتركة، ملحم بركات كان وفياً جداً، جباراً، لا يخاف من أحد، يعبّر عن رأيه بصراحة مهما كلّف الأمر. قال مرة للفنان راغب علامة: ” عندما كان إحسان المنذر يلحّن لك كنا نخاف منك”!

* ماذا قال لك في المستشفى؟

– زرته أنا والفنان جورج وديع الصافي، وقال لي إنه تعبان جداً، فطمأنته بأنه سيُشفى سريعاً ويعود إلى بيته وعائلته وفنّه… ثم بدأت الأخبار السيئة التي تتناول تدهور صحته ” ما عاد لي قلب روح عالمستشفى واشوفه بهذه الحالة”… لا أستطيع رؤية ملحم القوي الجبار بهذه الحالة.. لقد دافع عن حياته حتى الرمق الأخير بقوة وإصرار. هو إنسان وفنان لا يتكرّر..

وتابع المايسترو إحسان المنذر حديثه بصوت تخنقه العبَرات:

– منذ توفى والناس يقدّمون لي العزاء، وكأنني فقدت أخاً لي… حتى من لا يحبّه حزِن على رحيله، فعندما نفقد مبدعاً نعرف قيمته وقيمة وجوده أكثر، ملحم فنان عظيم خسره لبنان والفن والموسيقى العربية.

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