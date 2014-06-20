الاتحاد للطيران شركة الطيران الرائدة عالميا

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حصدت الشركة أيضًا جائزة شركة الطيران الرائدة عالميًا – للدرجة الأولى المرموقة لعام 2016 في حفل جوائز السفر العالمي

حصدت الاتحاد للطيران مجددًا لقب “شركة الطيران الرائدة عالميًا” في الدورة 23 من الحفل السنوي النهائي الكبير لجوائز السفر العالمي لعام 2016، وهو العام الثامن على التوالي الذي تُتوج فيه الاتحاد للطيران بهذا اللقب المرموق.

وتسلّمت الشركة الجائزة خلال الحفل الذي أُقيم ليلة أمس قبالة الشاطئ في منتجع سان سيام إيروفوشي بيتش ريزورت الساحر في المالديف، بحضور لفيف من مشاهير ورواد قطاع الطيران إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام الدولية.

كما حصلت الشركة إلى جانب ذلك على جائزة “شركة الطيران الرائدة عالميًا للدرجة الأولى”. وحظيت الخدمات والضيافة المبتكرة التي تقدمها الشركة في الدرجة الأولى بالتصويت بصورة مطردة بصفتها الأفضل من قبل كبرى المطبوعات والاستشارات البحثية واستطلاعات رضا العملاء.

ويعدّ حفل توزيع جوائز السفر العالمي بمثابة حفل توزيع جوائز الأوسكار في صناعة السفر، حيث قدّم مئات الآلاف من المصوّتين لجوائز السفر العالمي من داخل قطاع الضيافة ومن الجمهور على السواء ما يزيد عن 1.2 مليون صوت خلال الجولة الكبرى لعام 2016.

ويأتي فوز الاتحاد للطيران بتلك الجوائز تتويجًا لعام حافل بالنجاحات احتفلت خلاله بطائفةً من المحطات الهامة في رحلتها لتصبح شركة الطيران الرائدة عالميًا في مجال الخدمة والضيافة المبتكرة. وفي الأعوام الأخيرة فازت الشركة بالعديد من الجوائز المرموقة تقديرًا للخدمات والضيافة التي تقدمها في الدرجة الأولى، وكان آخرها حصولها على جائزتيْ شركة الطيران الرائدة على مستوى الشرق الأوسط – الدرجة الأولى، وشركة الطيران الرائدة في الشرق الأوسط – صالة الانتظار في المطار تقديراً لصالة ومنتجع الدرجة الأولى في مطار أبوظبي الدولي، من قبل جوائز السفر العالمي للشرق الأوسط، بما يعزز الرصيد الحافل بالجوائز العالمية الكبرى التي حصدتها الاتحاد للطيران.

وبدوره تحدّث غراهام كوك، رئيس جوائز السفر العالمي، قائلًا: “تتصدّر الاتحاد للطيران مجددًا مكانة الريادة في قطاع الطيران العالمي.”

وأضاف: “احتفى المُصوتون لجوائز السفر العالمي من داخل قطاع السفر ومن الجمهور على السواء للعام الثامن على التوالي بالناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الأفضل في القطاع. وهو شرف نالته الاتحاد للطيران عن جدارة.”

واختتم حديثه قائلًا: “أتقدم بأحر التهاني إلى كامل فريق الاتحاد للطيران للنجاحات التي ما فتئوا يحققونها، وأتطلع للقائهم مجددًا فيما نستعد لبدء جولتنا الكبرى لعام 2017.”

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