برعاية أمير البلاد……انطلاق المعرض الدولي التاسع للإختراعات في الشرق الأوسط

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تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) يفتتح مساء (الإثنين) المعرض الدولي التاسع للإختراعات في الشرق الأوسط تحت شعار “لقاء المستثمرين بالمخترعين بمشاركة 200 مخترعاً يمثلون 36 دولة من مختلف قارات العالم الست يقدمون 150 اختراعاً، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس (السبت) بمقر النادي العلمي بحضور رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض طلال جاسم الخرافي، وممثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مدير إدارة الثقافة العلمية بالمؤسسة د. سلام العبلاني، ورئيس لجنة التحكيم للمعرض ديفيد فاروقي.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض طلال جاسم الخرافي أن رعاية صاحب السمو أمير البلاد للمعرض في دورته التاسعة دليل على اهتمام سموه البالغ بالعلم والعلماء والمخترعين والمفكرين ودلالة واضحة على النظرة المستقبلية الثاقبة لمستقبل وطننا والمنطقة، وتأكيد على دعم سموه اللامحدود لشباب الكويت ومخترعيها.

وأضاف أن تشجيع ودعم صاحب السمو كانا الدافع وراء بذل المزيد من الجهود بغية النهوض بالنادي وأنشطته، بما يناسب الدور الكبير الذي تلعبه الكويت في دعم الشباب والمبدعين، وأعلن أن المعرض الدولي للاختراعات الذي ينظمه النادي العلمي بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، يستضيف هذا العام 200 مخترعاً من 36 دولة عربية وأجنبية يمثلون قارات العالم الست، لافتاً إلى أن عدد الإختراعات التي يقدمونها بلغت 150 اختراعاً.

وأوضح أن المعرض يهدف إلى نشر ثقافة الإختراع في العالم العربي، وتشجيع العلماء العرب والمسلمين في إنجاز الأعمال المبتكرة، والتقارب والتعاون بين المستثمرين والمخترعين وإيجاد مساحة تعاون فيما بينهم لتسويق الإختراعات حتى ترى النور وتطبق على أرض الواقع، علاوة على اشراك أكبر عدد من أفضل المخترعين وحضور المستثمرين، مضيفاً أن المعرض يعمل على وضع دول العالم العربي على خريطة التقدم العلمي والتكنولوجي من خلال الحرص على مشاركة أكبر عدد من المخترعين الخليجيين والعرب.

وتمنى الخرافي أن يحقق المعرض في هذه الدورة نجاحات تفوق النجاحات التي حققها في دوراته السابقة، ويحظى بحضور جيد خصوصاً وأنه جاء بالتزامن مع احتفالات هلا فبراير ومنح فرصة أكبر للمشاركين من كافة دول العالم لمشاركة الكويت في احتفالاتها بأعيادها الوطنية،