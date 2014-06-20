العارضة السوبر كيت موس تجد خليفتها

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تعاقدت العارضة البريطانية العالمية الأيقونة كيت موس مع أول عارضة لوكالتها الجديدة، هذه العارضة الأولى سارت بالفعل على ممر عرض أزياء ألكساندر ماكوين وأخذ الكثيرون يتساءلون:”من هذه الفتاة التي تسير في عرض ماكوين؟”

وإن لم يكن وجه إلفي ريجيت معروفاً بالنسبة إلى الكثيرين فيكفي أنها لفتت انتباه واستحوذت على اهتمام أيقونة العارضات السوبر في العالم كيت موس.

لقد كان أول ظهور لإلفي أمام الكاميرا في العام 2011 وبالتحديد في عرس موس حيث كانت ريجيت إحدى وصيفات العروس وهي الآن أول عارضة توقع وكالة كيت موس الجديدة للعارضات عقداً معها.

التوقعات كثيرة لهذا الوجه الجديد في عالم العارضات، لكن إلفي ريجيت لها ارتباط وراثي بذلك العالم، حيث كانت أمها روزماري فيرجسون عارضة أيضاً وصديقة لكيت موس. وبحسب خبر الوكالة على الإنستجرام فقد ذكرت أن الفتاة البالغة من العمر 16 عاماً أمّنت عقداً حصرياً عالمياً مع ماكوين، وبحسب تقارير إعلامية فربما نراها قريباً في حملة للماركة.

وكانت كيت موس العارضة السوبر ومصممة الأزياء المولودة في إنجلترا في 16 يناير 1974 والموجودة في عالم الموضة والأناقة منذ العام 1988 قد فاجأت الجميع في وقت سابق للإعلان عن التعاقد مع إلفي ريجيت بالإعلان عن تدشين وكالتها الخاصة للمواهب، مضيفة إلى أنها تريد عمل نجمات في ذلك العالم. وبالإضافة إلى ريجيت فهناك إلى الآن عارضة أخرى ستمثل الوكالة وهي لويس باينس التي كانت قد ظهرت من قبل كبطلة في حملة لتوب شوب.

وكما قلنا فإن إلفي هي ابنة العارضة وصديقة كيت موس المقربة روزماري فيرجسون والفنان باري ريجيت. وبعد أسبوع من الإعلان عن تعاقد وكالة كيت موس للعارضات مع إلفي ريجيت على الإنستجرام كانت الفتاة تسير بالفعل على ممر عرض أزياء ألكساندر ماكوين كواحدة من عارضاتها الحصريات، ما يعني أن ماكوين هو العرض الوحيد الذي يمكن أن تسير فيه هذا الموسم. وكان هذا أول عرض أزياء لها على وجه الإطلاق.

وبالعودة إلى كيت موس يمكن القول إنه لا أحد يستطيع لوم امرأة قضت 27 عاماً في عالم الموضة والأناقة وحققت مكاسب تقدر بـ 100 مليون جنيه إسترليني عندما تقرر الاعتزال أو التقاعد المبكر وتقضي بقية حياتها في يخت في البحر الأبيض المتوسط. لكن بتفكير سيدة الأعمال الناجحة، فقد قررت تدشين وكالة خاصة بها لإخراج المواهب من العارضين والممثلين والمغنيين.