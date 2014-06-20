الفنانة إلهام الفضالة تنجو من حادث مروري مروع

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طمأنت النجمة الكويتية المتألقة إلهام الفضالة جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد نجاتها من الموت، على إثر تعرضها لحادث سير مروع، وقامت الفنانة إلهام بنشر مقطع فيديو يصور مشاهد من الحادث، علماً أن إصابتها لم تكن بالخطيرة، وتعرضت فقط إلى جروح خفيفة، وكدمات بسيطة وإصابة فقرات الرقبة بالشد، حيث تحتاج فقط إلى الراحة حتى تتعافى.

مرت الممثلة إلهام الفضالة بلحظات صعبة، بعد تعرضها إلى حادث مرور وصف بالخطير، وشاركت جمهورها عقب استعادة أنفاسها وعودتها إلى البيت معافاة، مقطع فيديو، حرصت فيه على طمأنت جمهورها على استقرار حالتها الصحية، حيث أكدت أنه لا توجد أي دواعي للقلق، واكتفت بالقول أنها أصيبت بكدمات بسيطة وشد في فقرات رقبتها.

وبدت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في هذا المقطع من الفيديو متأثرة بجروحها، بالرغم من أنها خفيفة، حيث كانت تلف رباط ضاغط حول رقبتها، وتمنى لها الجمهور التعافي بأسرع وقت وحمد الله على نجاتها.

الجدير بالإشارة فإن الممثلة إلهام الفضالة، تعكف في الوقت الراهن على تصوير مشاهدها في مسلسل يحمل عنوان “اليوم الأسود”، وتؤدي فيه دور البطولة مع الفنانة أسيل عمران، علماً أن مؤلف قصة المسلسل فهد العليوة ويخرجه يعقوب المقله.

اقتحمت إلهام المجال الفني في سنة 2000 من خلال ظهورها في مسرحية “عالباب يا شباب”، مع كل من داوود حسين وحسن البلام، وهي أم لثلاث بنات ومتزوجة من الصحفي خليل التميمي، في رصيدها ما لا يقل عن 45 مسلسلاً ونحو 16 مسرحية، حصدت العديد من الجوائز في بلدها الكويت كأحسن ممثلة دور أول.