إلهام شاهين تكشف عن الإسم الحقيقي لأرملة محمود عبد العزيز

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أكدت الفنانة القديرة إلهام شاهين أن الإعلامية المصرية بوسي شلبي، تكون بمثابة شقيقتها الصغرى، فقد تربتا سويا في فترة الصبا ومن شدة حب والدة الإعلامية بوسي بالفنانة إلهام شاهين فقد أطلقت على ابنتها بوسي إسم إلهام وهذا هو إسمها الحقيقي، واستمرت العلاقة بينهما إلى غاية زواج بوسي من الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والذي كانت مكانته لا تقل عن زوج الأخت المقرب والمتفهم.

وكشفت النجمة المصرية إلهام شاهين بصدر رحب وصراحة كبيرة، خلال استضافتها في برنامج “معكم”، الذي تبثه قناة CBC وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي أن العلاقة التي تربطها بالإعلامية بوسي شلبي، أرملة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، تتعدى الصداقة بل يمكن وصفها بالقرابة، على اعتبار أنهما تربتا سويا، وأفصحت بالقول أن الاسم الحقيقي لبوسي هو إلهام، حيث قامت والدة بوسي التي كانت تحب إلهام شاهين باختيار هذا الاسم لها، علما أن إلهام شاهين تكبر بوسي شلبي بنحو 6 سنوات.

ووصفت علاقتها بالممثل العملاق محمود عبد العزيز بالقوية والعميقة، وتعمقت هذه العلاقة أكثر عقب زواجه من بوسي منذ حوالي 18عاما، ولم تخف أنه إنسان طيب ومتواضع ومؤمن حيث يخاف الله، وفوق ذلك يفيض بالحنان، لأنه يسأل عن الجميع ويقدم يد المساعدة لمن يحتاجها.

الجدير بالإشارة فإن الممثلة المصرية إلهام شاهين، كانت قد التقت بالممثل الراحل محمود عبد العزيز لأول مرة في حياتها الفنية في فيلم “العار”، ثم قاسمته البطولة في عدة أعمال فنية أخرى، سينمائية ومسرحية، وأهمها مسرحية استمر عرضها لمدة لا تقل عن 3 سنوات، حيث كانا دوما إلى جانب بعضهما البعض، وصار تماما بمثابة القريب لعائلتها

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