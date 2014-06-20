نظارات إيلي صعب ملبسة بالذهب والشواروفسكي بسعر 3500 دولار

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تواصل دار مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب تعزيز تواجدها في عالم الموضة والأزياء، من خلال طرح خط جديد في عالم الموضة وذلك بعد تميزه في عالم الأزياء والإكسسوارات والعطور، وهذا الخط الذي سيطرحه قريباً في السوق العالمية، هو نحو 4 مجموعات من النظارات الشمسية والطبية.

فقد قدمت مؤخراً دار إيلي صعب في مقرها ببيروت، مجموعة من نظاراتها الشمسية التي تطلقها لأول مرة، وكشفت بأنه سوف يشرع في تسويقها خلال شهر نوفمبر المقبل، لكن المجموعة في البداية ستكون محدودة حيث تضم عشر نظارات ملبسة بالذهب ومرصعة من الجانبين بأحجار الشواروفسكي وحدد سعرها بنحو 3500 دولار.

أعلن مدير الدار إيلي صعب جونيور، نجل المصمم اللبناني العالمي الشهير عن بعض التفاصيل عن هذا المشروع الجديد، الذين يتطلعون للدخول به في السوق العالمية بقوة، وصرح يقول في سياق متصل: “.. حين أردنا أن نتوسع ونطلق النظارات، أردنا أن نحافظ على مستوى الرقي نفسه وأن نكون انتقائيين..”.

وذكر في نفس المقام أن موديلات النظارات سوف تكون مميزة، حيث يحرص على أن تكون ملبسة بالذهب أو البلاتين وتصنع بتقنية عالية وحرفية.

الجدير بالإشارة فإن دار إيلي صعب تنوي إطلاق في بداية ميلاد هذا المشروع، حوالي 4 مجموعات نظارات سنوياً من بينها الشمسية في موسمي الصيف والشتاء، إلى جانب مجموعة محدودة ونظارات طبية التي سترى النور العام القادم.

وتبدو هذه التصاميم مميزة كونها مجسدة بواسطة إطار معدني رفيع، تارة مربع وتارة أخرى بشكل مستدير أو شبه بيضوي، واعتمد في عملية التزيين على أحجار شواروفسكي بألوان جميلة تضم الأزرق والأخضر والأبيض..

علماً أن سعرها يصل إلى 3500 دولار، لأنه حرص في هذه الموديلات أن تكون سماكة هذه النظارات ضعف سماكة النظارات الشمسية المتوفرة في الوقت الراهن في الأسواق فنظارات إيلي صعب ستحمل لمسة خاصة لن تكون في مثيلاتها.