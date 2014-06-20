في سابقة هي الأولى ….. إيلي صعب يطلق مجموعة فساتين زفاف حصرية لربيع 2017

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هذه المرة خص المصمم العالمي المميز إيلي صعب العروس في عام 2017 بمجموعة فساتين زفاف حصرية لموسم الربيع بل وتعد هذه الخطوة هي الأولى منذ سنوات لهذا المصمم العربي الذي حظى بنجاح استثنائي، حيث تحتوي المجموعة عدداً كبيراً من الفساتين التي تزهو بالأبيض في أهم يوم للمرأة في حياتها، وهو من خلال هذه المجموعة يبرهن أنه الأفضل وأنه المتفوق على الدوام، فأناقة الأبيض تجسّدت بتصاميم أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها أسطورية.

فقد جمعت تصاميم فساتين زفافه لهذا الربيع بين الأناقة والرقي في كل التفاصيل، وكأنّها تخبر بهذا الثوب الذي ترتديه أنّها عروساً لا تشبه غيرها، ولا يليق التميّز إلاّ بها.

تنافست فساتين زفاف إيلي صعب فيما بينها لنرى أيها الأجمل، والأكثر جاذبية.

لقد تأرجحت فساتينه البيضاء بين التقليدية والجرأة، فنجد من بينها قصّات غريبة وأخرى كلاسيكية فنرى الفستان القصير والطويل والضيّق والواسع وذي الأكمام الشفافة والمطرّزة والأكتاف العارية

واختار لفساتينه أرقى الأقمشة وأفخمها مثل التول، والدانتيل، والساتان، والريش، وبهذا يلامس مزاج وستايل وشخصية كل عروس. فكل عروس ستجد ضالتها بحسب ذوقها في واحد من فساتين إيلي صعب.