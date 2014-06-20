30 ألف طابع بريدي… لمختار المخاتير!

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ندى أيوب – بيروت

في لفتة تكريمية لنجوم كبار رحلوا وبقيت أعمالهم راسخة في الذاكرة والوجدان، أصدرت وزارة الاتصالات اللبنانية وبالتعاون مع شركة “ليبان بوست”، طابعاً تكريمياً خاصاً بالممثل الراحل إيلي صنيفر، طارحةً في الاسواق 30 ألف طابع تحمل صورته، بقيمة 250 ليرة لبنانية للطابع الواحد، إضافةً إلى 700 مغلف في “اليوم الأول للإصدار”، يحمل كلّ منها صورته ورسم الطربوش والشارب وعبارة “مختار المخاتير”، التي اشتهر بها في مسرحية “لولو” للأخوين رحباني، تبلغ قيمة كلّ مغلف 15 ألف ليرة لبنانية.

إيلي صنيفر فنان لبناني قدير من الرعيل الفني الأول، رائد من رواد النهضة الفنية اللبنانية، من مؤسّسي نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون.

كان صنيفر فنان الأدوار الصعبة، اشتهر بدوره “أحدب نوتردام”، وأدواره في: “حكمت المحكمة”،”يسعد مساكم”،”بنت الكبة”، “بنت الحارس”،”ست الحبايب، الذي شاركه فيه ولداه”… أعمال لا زال المشاهد اللبناني يذكرها ويفرح بها كلما أُعيد بثّها. وُلِد ايلي صنيفر في بلدة الحدث – قضاء بعبدا في 15 شباط 1935 ، بدأ حياته الفنية في الخمسينيات في إذاعة لبنان وتلفزيون لبنان وقدم عدداً كبيراً من الأعمال الفنية.

سينمائياً كانت له تجربة ناجحة مع الأخوين رحباني في فيلميْ “بنت الحارس” و “سفر برلك”· حاز عشرات الجوائز والأوسمة والدروع. وتوفي في 29 آب 2005.

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