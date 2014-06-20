إليسا تخطف لقب فنانة العرب من أحلام

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فضيلة بودريش

خطفت الفنانة اللبنانية إليسا مؤخرا لقب “فنانة العرب” الذي كانت تستحوذ عليه المطربة الإماراتية أحلام طيلة سنوات عديدة، حيث يعود الفضل في إطلاق هذا اللقب على الفنانة أحلام هو فنان العرب محمد عبده

تصدرت الفنانة المتألقة إليسا استفتاء موقع “يوتوب” العالمي وتفوقت على جميع الفنانات بما فيهم الملكة “احلام” على اعتبار أن الاستفتاء أسفر عن حصول إليسا على ما يقارب النصف مليار كاملة من المشاهدات في حين وصل عدد مشاهدات أحلام إلى 26.565.037فقط ، بينما كان عدد المشاركين الذين حققتهم لم يتعدوا حدود77.530، بدورها بلغ عدد المشاهدات لدى الفنانة نانسي عجرم نحو 389.879.153، أما عدد المشتركين وصل إلى 788.781 شخص، بينما الفنانة إليسا نتائجها كانت باهرة من خلال عدد المشاهدات التي جاءت قياسية ب441.537.018 وعلى عدد المشاركين المقدرين ب 1.058.091،وتمكنت اليسا بذلك من احتلال صدارة الترتيب عن جدارة واستحقاق. وعقب هذه النتائج التي كشف عنها موقع اليوتوب وقلبت جميع الموازين، تمت إثارة العديد من الاستفهامات، ومن بينها..هل ستبقى أحلام الملكة محتفظة بلقب فنانة العرب؟..أم أن هذا التاج ستخطفه منها المطربة إليسا التي كانت مؤخرا وعشية احتفائها بعيد ميلادها قد تلقت هدية ثمينة من موقع “اليوتوب”العالمي نظير اكتساحها لأكبر عدد من المشاهدين والمعجبين.

يذكر أن المطربة إليسا اشتهرت في العالم العربي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، فقد اقتحمت عالم الشهرة في عام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها الذي يحمل عنوان “بدي دوب”، الذي كان أكثر الألبومات مبيعا في تلك الفترة.

بينما ألبوم إليسا الثالث، “عيشالك” الذي صدر عام 2002 حقق لها طفرة في مسيرتها الفنية وانتشارا واسعا، وتوجت من خلاله بالفوز بجائزة “الموريكس دور”، كأفضل فنانة عربية.

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