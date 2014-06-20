خطبة إليسا للنجار!!… هل تلبس الفستان الأبيض قريباً؟

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تعتبر المطربة اللبنانية إليسا من أكثر الشخصيات التي تثار حولها شائعات الخطوبة والزواج. ربما يكون ذلك بسبب كبر سنها وعدم زواجها حتى الآن.

وخلال الأيام القليلة الماضية تداولت وسائل الإعلام وكذلك مواقع التواصل الإجتماعي خبر خطوبة إليسا.

في الحقيقة هذا الخبر ليس بجديد وخصوصاً أنه في كل مرة يرتبط بصديقها وديع النجار، فبين الحين والآخر تنتشر هذه الاشاعة وسرعان ما يخمد بريقها لا سيما عندما ينفي الطرفين الخبر.

أما هذه المرة فالخبر أكثر انتشاراً وتداولاً، وقد ساعد على ذلك عدم نفي إليسا وكذلك صديقها للإشاعة، كما أن تصريحات إليسا الأخيرة مع الإعلامي عمرو أديب ربما تكون ساعدت هي الأخرى في انتشار الاشاعة هذه المرة.

فقد صرحت لعمرو أديب أنها مرتبطة عاطفياً وتعيش قصة حب مع أحد الأصدقاء منذ عام، فقد دق قلبها لهذا الشخص كما قالت هي حرفياً.

وأضافت إليسا أنها تخرج مع حبيبها في كل مكان ولا تخشى أن يعرف الجمهور ذلك الأمر لكنها لم تفصح عن اسمه صراحة.

مما زاد من ترشيحات صديقها وديع النجار أنها بالفعل تخرج معه كثيراً خصوصاً أنه يعمل مصور فوتوغرافي بدبي ولديه اهتمامات بالموضة. ويحضر النجار للعديد من أسابيع الموضة في العواصم الأوروبية والأمريكية ويعشق الجديد من الستايلات.

قال عنه الجمهور أن يشبه إليسا واتهموه بأنه قام بعملية نفخ لشفتيه مثل إليسا. بدوره أكد وديع النجار أنه بالفعل قام بأكثر من عملية لنفخ شفتيه فالأمر واضح ولا يمكن إنكاره.