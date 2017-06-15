الإعلام كشف هويته…..شريك حياة “أليسا” الجديد مسلم

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عاد الحديث مجدداً عن قصة الحب التي تعيشها النجمة اللبنانية إليسا وهوية الذي تحبه وتساؤلات عديدة أخرى أثيرت حول هذا الموضوع، خاصة بعد أن اعترفت أليسا صراحة بأنها تعيش قصة حب منذ سنتين من خلال البرنامج الحواري “مجموعة إنسان” الذي يعرض حالياً على قناة إم بي سي، بل تطرقت للكثير من التفاصيل حول علاقة الحب، حيث قالت أن عمر قصة الحب التي تعيشها سنتين، وذكرت في سياق متصل أنها تعرفت على حبيبها في بلد أوروبي، صدفة ومن دون أن تخطط لذلك.

ولم تخف النجمة اللبنانية في ردها على أحد الأسئلة التي تتعلق بإمكانية تتويج هذه العلاقة الغرامية برابطة الزواج.. قائلة: “..قد تتوج بالزواج ولكن ليس هناك وقت محدد لذلك..” ، ولم تخف الفنانة فرحتها الكبيرة والسعادة التي تعيشها مع شريك حياتها الجديد، معترفة في نفس المقام بأنها قصة حب أشعرتها بالكثير من الاستقرار.

يذكر أن العديد من وسائل الإعلام كانت قد نقلت عبارات كتبتها الفنانة السورية رانيا ملاح عبر صفحتها الشخصية على موقع “فيس بوك” تحدثت فيها لأول مرة عن هوية حبيب إليسا ، ونشرت صورة جمعتهما، حيث كشفت تقول: “..خطيب أو حبيب إليسا الحقيقي رجل أعمال اسمه ناجي خضر..عمره 35 عاماً وينتمي إلى ديانة مغايرة لديانة إليسا.. يعني مسلم..”.